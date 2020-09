Żabka otworzyła od początku roku 500 sklepów

PAH: Pandemia nasiliła niedożywienie. To duży potencjał dla współpracy z firmami handlowymi i spożywczymi (wywiad)

6,5-tysięczna Żabka działa w Szczecinie przy ul. Południowej 18. Placówka zlokalizowana jest w nowoczesnym centrum handlowym Rondo Hakena Park.

– Pandemia nie zatrzymała nas na drodze do dalszego, dynamicznego rozwoju. Od stycznia br. otworzyliśmy pół tysiąca sklepów, a do końca 2020 roku zamierzamy otworzyć kolejnych 500 placówek w całej Polsce – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu firmy Żabka Polska.

– Zainteresowanie naszym modelem biznesowym rośnie, tylko w lipcu br. do naszej sieci dołączyło ponad 180 nowych franczyzobiorców, którzy widząc potencjał formatu convenience, chcą prowadzić sklep Żabka – dodaje.

Lokalizacje sklepów to jeden z kluczowych aspektów wpływających na decyzje zakupowe klientów, dlatego Żabka prowadzi rozeznanie lokalizacji z dużym, często kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Poszukiwanie nowych lokalizacji wspierane jest dzięki sztucznej inteligencji, która przetwarzając olbrzymią liczbę danych, jest w stanie wskazać potencjał sprzedażowy danej lokalizacji. To oznacza, że sieć może lokować sklepy w niewielkich odległościach od siebie, zapewniając im rentowność. Wynika to ze szczegółowego badania przepływu klientów, rozwoju konkurencji czy potencjału zakupowego w sąsiedztwie. Dzięki takiemu podejściu 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od najbliższej Żabki.

Od marca br. Żabka, dbając o bezpieczeństwo w sklepach, nieustannie przekazuje wszystkim franczyzobiorcom środki ochrony indywidualnej, takie jak: maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki czy przyłbice. Sklepy wyposażono także w szyby ochronne z pleksi, bezdotykowe stacje dezynfekujące oraz rękawice czy woreczki foliowe dla klientów, które są dostępne przy wejściu razem ze środkami do dezynfekcji.

W trakcie lockdownu każdy franczyzobiorca co tydzień otrzymywał w ramach rozliczeń subwencję finansową z myślą o przystosowaniu placówek do nowych warunków. Sieć zaoferowała także franczyzobiorcom wsparcie prawne i podatkowe związane z możliwościami otrzymania pomocy w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Cały czas franczyzobiorcom przekazywane są także informacje o aktualnych zaleceniach WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W aktualnej ofercie Żabki nowy franczyzobiorca ma zagwarantowany przychód podstawowy w wysokości 16 tys. zł przez pierwsze 12 miesięcy działalności. Franczyzobiorca otrzymuje w pełni wyposażony i zatowarowany sklep, przy wkładzie własnym 5 tys. zł, które przeznaczane jest między innymi na zakup kasy fiskalnej czy produktów regionalnych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.