Żabka otworzyła pierwszy sklep autonomiczny Nano w… klubie fitness

Żabka Nano to obecnie największa sieć sklepów autonomicznych w Europie. W ramach rozwoju konceptu uruchomiona została pierwsza bezobsługowa Żabka Nano w klubie fitness Zdrofit Bemowo przy ul. Dywizjonu 303 w Warszawie.

Autor: AK

Data: 15-02-2022, 11:29

Sklep Żabka Nano powstał w klubie Zdrofit w Warszawie/ fot. mat. prasowe

To pilotażowa współpraca Żabki z największą siecią klubów fitness w Polsce, należącą do Grupy Kapitałowej Benefit Systems.

– Żabka Nano charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością, dzięki czemu możemy otwierać kolejne autonomiczne placówki niemal w każdej lokalizacji. Współpraca z siecią klubów fitness Zdrofit daje nam możliwość dalszego ulepszaniu konceptu i bycia jeszcze bliżej klientów. Wierzę, że entuzjaści sportu i aktywnego stylu życia docenią to, jak szybko i intuicyjnie mogą zrobić zakupy w Żabka Nano: bez kas, kolejek i gotówki – mówi Paweł Grabowski, dyrektor rozwiązań bezobsługowych w Żabka Future.

Asortyment w Żabce Nano w klubie fitness Zdrofit liczy około 300 produktów. Klienci mogą wybierać spośród zdrowych i pożywnych przekąsek, dań gotowych i napoi, które sprawdzą się jako posiłek przed, w trakcie lub po treningu. W ofercie placówki znalazły się m.in. produkty marek własnych Żabki, np. dania gotowe Szamamm, kanapki Tomcio Paluch, płynne przekąski Foodini, soki i lemoniady Wycisk oraz świeżo mielona kawa z ekspresu. Dostępne będą również produkty z portfolio wchodzącej w skład Grupy Żabka spółki Maczfit, tj. zbilansowane obiady, sałatki i desery, które stanowią zdrową i smaczną alternatywę dla kantyn i restauracji fast food. W czasie ograniczeń pandemicznych w Żabce Nano będzie mogła przebywać jedna osoba.

– Rozwijając sieć klubów fitness Zdrofit stawiamy na nowoczesną infrastrukturę i innowacyjne rozwiązania, dlatego cieszymy się, że Zdrofit to pierwszy w Polsce obiekt sportowy z bezobsługowym sklepem Żabka Nano. W ramach pilotażu nasz klub na warszawskim Bemowie wzbogaci się o praktyczne rozwiązanie, ułatwiające użytkownikom dostęp do zdrowych przekąsek, napoi oraz artykułów pierwszej potrzeby. Jestem przekonany, że klienci naszego klubu docenią nowe udogodnienie, zapewniające szybki i łatwy dostęp do oferty Żabki Nano – mówi Tomasz Groń, dyrektor zarządzający Benefit Systems Oddział Fitness.

Żabka Nano - jak działa?

Żabka Nano w klubie fitness Zdrofit wykorzystuje innowacyjną metodę autoryzacji i płatności za zakupy, wdrożoną we współpracy z Adyen. Wstęp do placówki możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej – klient przed wejściem do Żabki Nano przykłada ją do terminala. Przy pierwszej wizycie podaje numer telefonu, na który otrzyma SMS z potwierdzenia zakupów. Po wykonaniu tej czynności, drzwi otworzą się automatycznie. Gdy klient będzie już w środku, zakupy zajmą mu tylko chwilę – wystarczy, że weźmie z półki wybrane produkty i wyjdzie. Zamontowany w Żabce Nano system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu do Żabki Nano karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.