W 2022 r. Żabka odnotowała 16 mld zł skonsolidowanych przychodów, o 28 proc. więcej rok do roku. Zysk EBITDA sięgnął 2,3 mld zł wobec 1,89 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 23 proc. rdr. Tak wynika z opublikowanej przez sieć pierwszej edycji Raportu Zintegrowanego (za 2022 rok).

W 2022 r. Żabka odnotowała 16 mld zł skonsolidowanych przychodów; fot. shutterstock.com

Wzrost sprzedaży porównywalnej (LfL) w 2022 roku wyniósł 17% r/r.

W 2022 r. wartość sprzedaży do klienta końcowego wzrosła o 28%, tj. do kwoty 18 530 mln PLN. Zdaniem Żabki wartość sprzedaży do klienta końcowego stanowi dokładniejszy miernik efektywności działalności Grupy niż przychody ze sprzedaży obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości.

O blisko 25 proc. spadł zysk netto do 384,2 mln zł.

Obecnie ok. 16 mln osób w Polsce mieszka w promieniu zaledwie 500 m od najbliższej Żabki, a ponad 6,1 mln użytkowników ma już sklepową aplikację.

Pierwsza edycja Raportu Zintegrowanego Żabki

"Pierwsza edycja Raportu Zintegrowanego (za 2022 rok) kompleksowo przedstawia realizację naszej wizji w praktyce. Dzięki przyjęciu całościowej perspektywy Raport szczegółowo opisuje, jak tworzymy wartość dla szerokiego spektrum naszych interesariuszy" - napisano we wstępie do raportu.

"Chociaż na Żabce nie ciąży obowiązek sprawozdawczości zintegrowanej, zdecydowaliśmy się na taką formę komunikacji, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom kluczowych grup interesariuszy, tak jak robimy to w przypadku klientów" – pisze we wstępie do raportu prezes Żabki Tomasz Suchański.

Wyniki finansowe Żabki za 2022 r.

W 2022 r. wartość sprzedaży do klienta końcowego wzrosła o 28%, tj. do kwoty 18 530 mln PLN, na co wpływ miały przede wszystkim: rozbudowa sieci sklepów, wzrost sprzedaży porównywalnej (LfL) oraz rozwój oferty cyfrowej dla klienta. Jak wytłumaczono, "wartość sprzedaży do klienta końcowego" to wskaźnik, który stanowi sumę łącznej wartości paragonów z kas fiskalnych ze wszystkich sklepów stacjonarnych Żabka oraz wartości sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

Zdaniem Żabki wartość sprzedaży do klienta końcowego stanowi dokładniejszy miernik efektywności działalności Grupy niż przychody ze sprzedaży obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości. - Ustalając poziom przychodów ze sprzedaży, dokonujemy korekt, z której najistotniejsza polega na odjęciu marży franczyzobiorców od wartości sprzedaży do klienta końcowego - dodano.

Raport Żabki

"Prezentowany w sporządzanych sprawozdaniach finansowych wynik EBITDA dodatkowo korygujemy o niektóre koszty o charakterze jednorazowym, w tym m.in. koszty związane ze zmianami w strukturze własnościowej, pozyskaniem źródeł finansowania, reorganizacją Grupy, przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19, darowiznami na rzecz Ukrainy oraz zbyciem składników aktywów. Dzięki wymienionym korektom omawiany wskaźnik trafniej odzwierciedla rentowność prowadzonej przez nas działalności" - napisano.

Osiągnięty przez Grupę w 2022 r. wynik EBITDA wyniósł 2 418,5 mln PLN, co w stosunku do wartości sprzedaży do klienta końcowego oznacza marżę na poziomie 13,1%. Spadek marży EBITDA i znormalizowanej marży EBITDA jest związany ze strategicznymi inwestycjami w dynamiczny rozwój oferty cyfrowej, która nie osiągnęła jeszcze pełnej dojrzałości.

"W 2022 r. pomimo presji inflacyjnej utrzymaliśmy wskaźniki rentowności podstawowej działalności na zasadniczo niezmienionych poziomach" - dodano.

O blisko 25 proc. spadł zysk netto do 384,2 mln zł. Jak wytłumaczono, na jego wysokość wpływają przede wszystkim omówione wyżej pozycje, a ponadto następujące czynniki, nieuwzględnione w wyniku EBITDA: amortyzacja, saldo przychodów i kosztów finansowych, obciążenie z tytułu podatku dochodowego.

Koszty Grupy Żabka

Jak napisano w raporcie, w 2022 r. koszty marketingu wzrosły do poziomu 211,9 mln PLN, co stanowi 1,1% łącznej wartości sprzedaży do klienta końcowego (w 2021 r. – 0,9%). Za wzrost ten w dużej mierze odpowiadała nowo rozpoczęta kampania pozycjonowania marki Żabka pod hasłem "Uwolnij swój czas", która ma na celu odświeżenie komunikacji marketingowej spółki i dotarcie do nowego grona klientów, a także uruchomienie nowych marek cyfrowych: Jush!, Delio i Nano.

Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu wzrosły w 2022 r. do poziomu 316,5 mln PLN, co odpowiada 1,7% łącznej wartości sprzedaży do klienta końcowego (w 2021 r. – 1,5%). Głównym czynnikiem tego wzrostu było jednorazowe wzmocnienie struktur organizacyjnych we wszystkich podmiotach Grupy w związku z ich dynamicznym rozwojem. Bardzo dobre wyniki finansowe w 2022 r. przełożyły się także na wzrost premii wypłacanych pracownikom, a tym samym na wzrost wynagrodzeń ogółem.

Koszty technologii, innowacji i rozwoju wzrosły w 2022 r. do poziomu 178,3 mln PLN (co stanowi 1,0% wartości sprzedaży do klienta końcowego, tj. 0,1 p.p. więcej niż w 2021 r.). Za wzrost ten odpowiadały przede wszystkim kolejne inwestycje w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i rozwój kluczowych aplikacji. Na wysokość omawianej pozycji kosztów niekorzystny wpływ miały także wyższe koszty przechowywania danych w chmurze.

Żabka to 9 tysięcy sklepów

Według raportu liczba sklepów w 2022 r. przekroczyła 9 tys. Natomiast liczba franczyzobiorców wynosi ponad 7,8 tys.

"Każdy nowy franczyzobiorca otrzymuje do prowadzenia w pełni wyposażony i zaopatrzony sklep oraz przechodzi odpowiednie szkolenia. Wstępne koszty pokrywane z własnej kieszeni są stosunkowo niskie i wynoszą ok. 5 000 zł" – podano w raporcie.

Jak wynika z publikacji, w 2023 r. Żabka świętuje 25-lecie istnienia, chce też otworzyć sklep nr 10 000, co ma się wydarzyć wg założeń w październiku. Obecnie ok. 16 mln osób w Polsce mieszka w promieniu zaledwie 500 m od najbliższej Żabki, a ponad 6,1 mln użytkowników ma już sklepową aplikację.

