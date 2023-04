Credit Agricole podpisał z Żabką umowę faktoringu odwrotnego powiązaną z celami ESG. Bank ma opłacać faktury Żabki do łącznej kwoty 200 mln zł. Żabka chce w ten sposób m.in. podwoić sprzedaż marek własnych.

Czego dotyczy umowa Żabki z Credit Agricole?

Umowa zawiera zobowiązania Żabki związane z realizacją wybranych mierzalnych celów ESG, spójnych ze strategią odpowiedzialności ogłoszoną przez grupę w 2021 r.

Na pierwszym miejscu znajduje się aspekt dekarbonizacji, czyli redukcja całkowitej emisji gazów cieplarnianych do 2026 r. o 25 proc. i zmniejszenie intensywności emisji związanej ze zużyciem energii w sklepach do roku 2026 o 70 proc. w porównaniu do 2020 roku (rok bazowy). Kolejnym czynnikiem jest wspieranie klientów w codziennych dobrych wyborach poprzez podwojenie do 2025 r. sprzedaży rozwiązań żywnościowych marki własnej.

"Postęp realizacji celów określonych w umowie będzie weryfikowany po zakończeniu danego roku finansowego przez uprawnionego audytora. Jeśli firma nie osiągnie oczekiwanych wyników dla dwóch lub więcej celów, to będzie zobowiązana do przekazania określonej kwoty na wybrany cel społeczny" - napisano w komunikacie.

