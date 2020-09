Żabka Polska na EEC2020: Naszej aplikacji używa już ponad 3,5 mln osób

- Pracujemy nad tym, by nasza aplikacja „żappka” była pomocna i przyjazna w obsłudze. Pozwoliliśmy sobie aby miała lekki styl, nawet żartobliwy, dzięki czemu buduje kontekst emocjonalny. Robimy to przez grywalizację, zadania. Np. prosimy, by ktoś odwiedził nasz sklep trzy razy w tygodniu albo kupił sobie zielone produkty i za to nagradzamy – wymieniała Anna Grabowska.

- Wprowadziliśmy możliwość oglądania filmików w naszej aplikacji, a obecnie testujemy zabawy słowne, gdzie klienci nagrywają się, mówiąc coś żartobliwie do telefonu lub śpiewając i otrzymują za to nagrody. Oczywiście pomagamy im także kupić coś atrakcyjnego albo w lepszej cenie. Wprowadziliśmy możliwość zakupów po bardzo niskich cenach w przeciągu krótkiego czasu, np. dwóch godzin i widzimy, jak szybko klienci reagują, aby zdobyć ten produkt. Wprowadzamy też limitowane produkty tylko dla użytkowników aplikacji, np. oryginalny smak energetyka, by mogli go pokazać w swojej grupie rówieśniczej - tłumaczyła.

