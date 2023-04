Żabka poszerza współpracę z Totalizatorem Sportowym, dzięki czemu staje się partnerem z największą liczbą kolektur w Polsce.

Żabka to sieć z największą liczbą kolektur LOTTO; fot. mat. pras.

LOTTO w Żabce

Żabka współpracuje z Totalizatorem Sportowym, właścicielem marki LOTTO, od 2005 r. Na mocy umowy sieciowej usługi LOTTO stają się dostępne w ponad 81% sklepów Żabka zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Projektowi towarzyszy ogólnopolska kampania marketingowa – w mediach pojawiły się spoty, w sklepach Żabka plakaty, a użytkownicy aplikacji Żappka otrzymali dedykowane wiadomości.

– Nasi klienci chętnie korzystają z usług LOTTO, a wielu z nich miało szczęście trafić wysokie wygrane, grając w LOTTO właśnie w Żabce. Dlatego wspólnie z naszym wieloletnim partnerem, jakim jest Totalizator Sportowy, postanowiliśmy jeszcze bardziej zwiększyć dostępność tej usługi. Dzięki temu Żabka stała się partnerem Totalizatora Sportowego z największą liczbą kolektur, a nasza współpraca – najbardziej zasięgową. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć naszym klientom szczęścia w grze – mówi Przemysław Tomaszewski, Dyrektor Ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług w firmie Żabka Polska.

Dzięki rozszerzeniu współpracy od 29 marca br. liczba kolektur LOTTO w sklepach Żabka wzrosła do ponad 7600.

– Realizowany wspólnie projekt, oparty o integrację systemu kasowego Żabka Polska oraz loteryjnego, pozwolił rozwinąć współpracę z Partnerem Sieciowym na największą dotychczas skalę w całej historii Totalizatora Sportowego. Wprowadzony model współpracy to nowatorskie rozwiązanie loteryjne zastosowane po raz pierwszy na świecie – mówi Krzysztof Maziakowski, Dyrektor Departamentu Sieci Sprzedaży Totalizatora Sportowego.

LOTTO: wygrane w Żabce

We wtorek 4 kwietnia br. w Lotto padła wygrana w wysokości 19 439 769 zł. Zwycięski zakład „na chybił trafił” został zakupiony w sklepie Żabka przy ul. Wrocławskiej 31A w Bielanach Wrocławskich. Trafiona „szóstka” to wygrana o najwyższej wartości, jaka do tej pory padła w Żabce.

Rusza kampania reklamowa

Rozwój sieci kolektur LOTTO w sklepach Żabka wspiera czterotygodniowa kampania w mediach ogólnopolskich, realizowana wspólnie przez Żabkę i Totalizator Sportowy.

Kampanię przygotowały agencja Ogilvy, za zakup mediów odpowiada dom mediowy Spark Foundry oraz dom mediowy Sigma Bis.

