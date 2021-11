Żabka poszukuje 30 partnerów ds. sprzedaży w całej Polsce

Żabka w całej Polsce poszukuje ok. 30 partnerów ds. sprzedaży, inicjując przy tym oryginalną kampanię rekrutacyjną. Żabka zapewnia im szeroki pakiet benefitów, m.in. prywatną opiekę medyczną, elastyczny czas pracy oraz indywidualnie dopasowany model szkoleń.

Autor: PAP

Data: 25-11-2021, 12:30

Żabka poszukuje ok. 30 partnerów ds. sprzedaży; fot.shutterstock.com

Z Żabką współpracuje blisko 300 partnerów ds. sprzedaży, czyli partnerów biznesowych franczyzobiorców prowadzących placówki w danym regionie. Doradzają oni franczyzobiorcom jak osiągnąć cele sprzedażowe, doskonalić obsługę klienta czy jak zapewnić wysokie standardy jakościowe w sklepach. Ponadto planują i wdrażają działania mające wpływ na wzrost obrotów. Do zadań partnerów ds. sprzedaży należy także prowadzenie połączonych z coachingiem szkoleń dla franczyzobiorców.

Współpraca z Żabką

- Żabka nieustannie się rozwija – do sieci każdego dnia dołączają nowi franczyzobiorcy. Aby jak najlepiej przygotować ich do prowadzenia sklepów, zapewniamy im nie tylko odpowiednio wyposażoną placówkę, wsparcie marketingowe, ale także codzienną pomoc partnerów ds. sprzedaży. Poszukujemy aktualnie osób, które chcą wspierać franczyzobiorców w prowadzeniu ich biznesu. Zachęcam wszystkich, by dołączyli do jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce. Współpraca z Żabką to szansa na rozwój zawodowy – mówi Przemysław Kijewski, Dyrektor ds. Operacyjnych.

Przed rozpoczęciem współpracy partnerzy ds. sprzedaży mogą liczyć na dwumiesięczne szkolenie przygotowujące, zakończone egzaminem uprawniającym do objęcia obowiązków. W kolejnych czterech miesiącach Żabka zapewnia im szkolenia poszerzające wiedzę. Raz w miesiącu mogą również wziąć udział w „Dniu rozwojowym”, w czasie którego odbywają się szkolenia miękkie z zarządzania komunikacją i sprzedażą lub narzędziowe – wprowadzające np. nowe produkty. Sieć – w ramach Akademii Żabki – bada indywidualne potrzeby rozwojowe i buduje szkolenia kompetencyjne.

- Bycie partnerem ds. sprzedaży to ciągła praca z ludźmi. Moją rolą jest wspomaganie franczyzobiorców w prowadzeniu sklepów Żabka. Pomagam im w rozwiązywaniu problemów, które napotykają podczas codziennych obowiązków. Gdy mają jakąś wątpliwość lub potrzebują porady, zawsze mogą się ze mną skontaktować. Do każdego franczyzobiorcy podchodzę indywidualnie, badając jego potrzeby i określając wyzwania. Nie można w tej pracy działać szablonowo – mówi Dorota Miśkiewicz, partner ds. sprzedaży w Żabce.

- To dla mnie ważne, że zawsze mogę liczyć na wsparcie partnera ds. sprzedaży. Sieć regularnie wprowadza do sklepów nowe produkty, nowe promocje czy wdraża narzędzia, które mają ułatwić moją codzienną pracę. Dzięki współpracy z partnerem ds. sprzedaży wiem, jak rozwijać mój biznes – podkreśla Katarzyna Bąk-Nowicka, franczyzobiorczyni sklepu Żabka.

Żabka szuka partnerów ds. sprzedaży

Żabka, szukając partnerów ds. sprzedaży, inicjuje oryginalną kampanię rekrutacyjną. Do pracy w sieci zachęcają kolorowe, z lekkim humorem materiały promocyjne, zwracające uwagę na kluczowe kompetencje, jakich szuka Żabka. Do poszukujących nowych wyzwań zawodowych z barwnych materiałów reklamowych „mówią” przedstawiciele świata zwierząt. „Odważnie podchodzisz do zadań?” – pyta lew. „Lubisz pracę w terenie?” – zagaduje orzeł. „Łatwo nawiązujesz kontakty?” – dopytuje papuga. Na wszystkie pytania pada jedna odpowiedź: „Zostań partnerem ds. sprzedaży w Żabce”. Za kreację odpowiada agencja JUST.

Kampania rekrutacyjna Żabki

