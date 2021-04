Żabka powiększa swoją flotę o elektryczne Volkswageny

– Inwestycja w przyjazny środowisku, zeroemisyjny transport w miastach, to poprawa komfortu życia ich mieszkańców, dlatego stawiamy na rozwój Smart City logistics. Większość naszych placówek zlokalizowana jest w najbardziej atrakcyjnych punktach miast, o bardzo dużym natężeniu ruchu, często w ścisłym centrum. Zapewnienie odpowiedniego łańcucha dostaw do takich lokalizacji wymaga od nas odpowiedniego podejścia do planowania i obsługi sklepów, przy ograniczeniu emisji szkodliwych substancji oraz poziomu hałasu. Właśnie zainwestowaliśmy w cztery zeroemisyjne pojazdy serwisowe marki Volkswagen. Cały czas intensywnie śledzimy rynek motoryzacyjny w poszukiwaniu pojazdów zeroemisyjnych i zasilanych paliwami alternatywnymi, optymalnych do naszych potrzeb. Mowa tu również o pojazdach ciężarowych jak i osobowych dla kadry terenowe – mówi Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Do floty Żabki trafiły właśnie cztery elektryczne Volkswageny Transporter ABT. To pierwsze

w Europie elektryczne samochody dostawcze z zabudową serwisową. Pojazdy zostały odpowiednio przygotowane, tak, by korzystać z nich mogły Interwencyjne Grupy Serwisowe Żabka zajmujące się ekspresowymi naprawami i serwisem urządzeń znajdujących się w sklepach Żabka w czterech miastach Polski: Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Krakowie. Żabka zapewnia swoim franczyzobiorcom bezpłatny serwis w ramach współpracy franczyzowej. Fachowcy usuwają usterki dotyczące adaptacji, chłodnictwa, gastronomii, jak również problemy dotyczące wizualizacji i wyposażenia.

Elektryczne pojazdy marki Volkswagen Samochody Dostawcze pomagają w codziennym, efektywnym funkcjonowaniu sklepów sieci Żabka. Poruszanie się elektrycznym Volkswagenem Transporterem ABT w centrum dużego miasta wiąże się z możliwością korzystania ze wszystkich udogodnień tworzonych przez samorządy dla samochodów elektrycznych. Mogą one bez przeszkód przemieszczać się tzw. buspasami oraz parkować bezpłatnie w miejskich strefach płatnego parkowania. Wybrany przez Żabkę elektryczny Volkswagen Transporter ABT jest samochodem bezemisyjnym, nie zanieczyszcza powietrza spalinami, a dodatkowo nie emituje hałasu. Ma to bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców miast, podwyższa komfort pracy kierowców jak również zapewnia franczyzobiorcom Żabki najwyższą jakości obsługi.

Partnerami w projekcie są Żabka Polska oraz Volkswagen Samochody Dostawcze. Samochody zostały dostarczone przez Autoryzowanego Dealera Volkswagen Samochody Dostawcze - Porsche Krańcowa (Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.), który odpowiada również za serwis tych pojazdów.