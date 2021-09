Żabka promuje dania obiadowe dla dzieci

W nowej kampanii wizerunkowej Żabki pojawią się nowe dania obiadowe marki własnej - Szamamm Kids.

Szamamm Kids to gotowe dania obiadowe w porcjach dedykowanych dzieciom. fot. mat. pras.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego wystartowała kampania wizerunkowa „o rajuśku, ale dobre”, poświęcona Szamamm Kids.

– Nowa linia Szamamm Kids to nasza odpowiedź zarówno na potrzeby żywieniowe najmłodszych konsumentów, jak i na oczekiwania zapracowanych rodziców, którym niejednokrotnie brakuje pomysłu i czasu na przygotowanie pożywnego posiłku dla dziecka. To pełnowartościowe, gotowe dania obiadowe w porcjach dedykowanych dzieciom. Posiadają prosty skład, dużo warzyw i są wolne od substancji konserwujących oraz sztucznych barwników. Do tego serwowane są w wygodnym opakowaniu z wizerunkiem ulubieńca dzieci, psa Scooby-Doo na etykiecie – mówi Piotr Rajewski, Dyrektor Handlowy w Żabka Polska.

Szamamm Kids to gotowe dania obiadowe w porcjach dedykowanych dzieciom. Aktualnie w ramach linii Żabka oferuje Makaron literki z pulpecikami drobiowo-marchewkowymi, sosem koperkowym i brokułem 250 g oraz Makaron zwierzątka z pulpecikami drobiowo-dyniowymi i sosem pomidorowym z serem mascarpone 225 g. Produkty dostępne są w cenie 10,99 zł/szt.

Posiłki Szamamm Kids charakteryzują się niską zawartością cukru i są wolne od substancji konserwujących oraz sztucznych barwników. Dodatkowo zostały wzbogacone warzywami, podanymi w przystępnej dla dziecka formie. Serwowane są na tacce trójdzielnej, dzięki której można dobrać odpowiednią porcję nawet dla największego niejadka. Posiłki wystarczy podgrzać w mikrofalówce.

Etykiety opakowań, w których oferowane są dania gotowe Szamamm Kids, zostały stworzone na licencji Scooby-Doo. Zamiast fotografii dania przedstawiają postać psa Scooby-Doo. W tle pojawiają się także zarysy innych postaci z bajki. Dodatkowym wyróżnikiem kategorii dziecięcej jest dopisek „kids” przy logotypie.

Poszerzenie portfolio marki własnej Szamamm o produkty dla dzieci z linii Kids wspiera kampania wizerunkowa „o rajuśku, ale dobre”.

W ramach marki własnej Szamamm Żabka oferuje gotowe dania obiadowe na każdą okazję. Są wśród nich zarówno dania dobrze znane, takie jak pierogi, naleśniki, kotlety, makarony czy skrzydełka panierowane, jak i inspiracje kulinarne z całego świata – od uwielbianych smaków kuchni włoskiej po egzotyczne smaki Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Na mniejszy głód sieć proponuje pyszne zupy. Wszystkie dania pozbawione są substancji konserwujących. Dostępne są także specjalnie oznaczone warianty bezmięsne.