Żabka promuje zestawy śniadaniowe

Bazę każdego zestawu stanowią cztery dowolne bułki spośród codziennie wypiekanego na miejscu w sklepie pieczywa. Do wyboru są m.in. bułki pszenne, grahamki i ciabatty. Do tego klient może dobrać dwa określone w ramach zestawu składniki biorące udział w akcji. Sieć proponuje m.in. serek kanapkowy Łaciaty, kiełbasę żywiecką wieprzową Balcerzak, ser Rycki Edam z Ryk, szynkę delikatesową z kurcząt Drobimex, serek wiejski ze szczypiorkiem Piątnicy, polędwicę sopocką Sokołowa lub salami naturalne Bell. Dla wegan Żabka poleca stanowiące roślinną alternatywę dla tradycyjnego sera plastry naturalne Violife i hummus Dobra Karma. Zestawy są bardzo atrakcyjne cenowo, ponieważ ich cena jest obniżona aż do 40% w stosunku do zakupu pojedynczych produktów poza zestawem. Szczegóły w regulaminie, który znajduje się na stronie https://www.zabka.pl/akcje-promocyjne

Żabka stale rozbudowuje i urozmaica ofertę śniadaniową o ciekawe, smaczne i pożywne produkty. W jej ofercie znaleźć można m.in. gotowe kanapki Tomcio Paluch, które cieszą się bardzo dużą popularnością wśród klientów sieci.

