Żabka przygotowała dla swoich klientów produkty, które mogą kojarzyć się z wielkanocnymi smakami.

Żabka z wielkanocną ofertą, fot. shutterstock

Smaki Wielkanocy w Żabce

W swojej ofercie Żabka ma panini PanŻur - połączenie jaja, białej kiełbasy, sera oraz sosu majonezowo-chrzanowego, zamkniętych w bułce. Ta limitowana kanapka dostępna jest w cenie 10,99 zł/szt.

Kolejna nowość w Żabce to hot dog z kiełbasą jałowcową i sosem chrzanowym w cenie 7,99 zł/szt. Obie limitowane przekąski na ciepło będą dostępne we wszystkich sklepach sieci do 11 kwietnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Żurek z boczkiem i białą kiełbasą

W wiosennej ofercie Żabki jest również żurek z boczkiem i białą kiełbasą marki własnej Szamamm. Żurek dostępny jest w cenie 6,99 zł za opakowanie 380 g. W sklepach sieci są też dostępne kiełbasa biała, kiełbasa jałowcowa z szynki czy sałatka jarzynowa z jajkiem, babka wielkanocna i babeczki do święconki. Na świąteczny stół będzie można zakupić także bukiety kwiatów: tulipanów w cenie 12,99 zł/bukiet i żonkili 5,99 zł/bukiet.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl