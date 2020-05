Żabka przedłuża akcję przekazywania punktów z aplikacji mobilnej na rzecz szpitali

Do tej pory, dzięki aplikacji i użytkownikom żappki do szpitali zebrano ponad 2 mln złotych, które zostały przeznaczone m.in.: na zakup urządzeń do dezynfekcji, kardiomonitorów czy środków ochrony osobistej dla personelu.

- Użytkownicy aplikacji żappka, których jest już ok. 3 mln, z dużym entuzjazmem włączali się dotychczas w działania firmy Żabka Polska wspierające walkę z pandemią. Zdecydowaliśmy się przedłużyć akcję przekazywania żappsów przez użytkowników aplikacji do końca maja, aby każdy kto dokonuje zakupów w naszej sieci mógł nadal zbierać punkty i przeznaczyć je na ten szczytny cel – podkreśla Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Rozwoju w firmie Żabka Polska.

Do tej pory w inicjatywę włączyło się blisko 194 tys. klientów, korzystających z aplikacji. Najczęściej ofiarowywane były cegiełki w wysokości 100 żappsów, zaś blisko połowa angażujących się w inicjatywę zdecydowała się na przekazanie między 100 a 400 punktów.

- Otrzymane od firmy Żabka Polska środki finansowe są bardzo dużym wsparciem w codziennej działalności leczniczej szpitala z pacjentami SARS-CoV. Pozyskany dzięki Państwa pomocy sprzęt zdecydowanie poprawi komfort pracy personelu naszego szpitala, a tym samym przyczyni się do polepszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych pacjentom hospitalizowanym w naszej placówce - mówi kmdr dr n. med. Dariusz Juszczak, Komendant 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku.

Klienci, którzy posiadają punkty w aplikacji żappka mogą przekazywać je do końca maja, dowolną liczbę razy, aż do momentu ich wyczerpania. Aby pomóc wystarczy zainstalować aplikację mobilną i na start otrzymać żappsy, a podczas każdych kolejnych zakupów zeskanować kod ze swojej żappki i zbierać dodatkowe punkty.

Przekazane darowizny, placówki medyczne wykorzystują na zakup m.in.: kardiomonitorów, sprzętu medycznego do leczenia pacjentów z COVID-19, urządzenia do mierzenia temperatury, respiratory, sprzęt do wspomagania wentylacji czy nowoczesnych urządzeń do dezynfekcji sprzętu medycznego, a także zapewnienie personelowi środków ochrony osobistej, w tym maseczek, rękawic i kombinezonów niezbędnych w okresie pandemii.