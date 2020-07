Żabka przekazała 100 ultrasonografów Ministerstwu Zdrowia

Sieć sklepów Żabka ufundowała sto najwyższej klasy wielofunkcyjnych, mobilnych ultrasonografów Butterfly iQ. Przenośne ultrasonografy to najnowocześniejszy sprzęt, dający możliwość wykonania badań zarówno w punkcie medycznym, jak i np. w domu u pacjenta skierowanego na kwarantannę. Zakup ultrasonografów to kolejny efekt współpracy Żabki z Ministerstwem Zdrowia. To właśnie resort wskaże także placówki, które ultrasonografy otrzymają.