Żabka przekazała tomograf szpitalowi w Gorzowie Wielkopolskim

Zakup tomografu jest efektem współpracy firmy z Ministerstwem Zdrowia – na początku marca sieć Żabka oddała do dyspozycji resortu zdrowia 4,5 mln zł. Środki są przeznaczane na wskazane przez resort potrzeby służb medycznych walczących z koronawirusem. Zakup tomografu dla gorzowskiego szpitala jest właśnie jednym ze wskazań ministerstwa.

Urządzenie, przekazane gorzowskiemu szpitalowi w darowiźnie, zostało już podłączone i lada moment będzie służyło pacjentom.

– Jednym z priorytetów naszej sieci jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich Polaków. By robić to skutecznie, niezbędne jest wspólne działanie. Dlatego już na początku kryzysu wywołanego COVID-19 Żabka podjęła współpracę z Ministerstwem Zdrowia i zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 4,5 mln złotych na rzecz działań związanych z zagrożeniem epidemiologicznym. Dziś widzimy najbardziej namacalny efekt tej współpracy – do szpitala jednoimiennego w Gorzowie Wielkopolskim przekazaliśmy zakupiony przez nas kontenerowy tomograf komputerowy. To sprzęt najwyższej klasy, który w trakcie pandemii wspomoże diagnostykę płuc pacjentów z COVID-19, a po niej będzie służył także pacjentom z innymi dolegliwościami. Dodam, że z pozostałej kwoty finalizujemy także zakup ultrasonografów dla placówek medycznych, które przekażemy do dalszej dyspozycji ministerstwu – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska.

Tomografia komputerowa jest jedną z głównych metod diagnostycznych wspomagających wykrywanie oraz diagnozowanie chorych z COVID-19. Zmiany powodowane przez COVID-19 w płucach są doskonale widoczne w TK, m.in. jako charakterystyczne obszary „matowego szkła”. Skan tomograficzny klatki piersiowej pozwala więc na szybką i precyzyjną diagnozę, jak również na efektywne monitorowanie stanu pacjenta.

– W naszym szpitalu średnio każdej doby wykonujemy około 100 badań tomografii komputerowej. Tomograf otrzymany od sieci handlowej Żabka pozwoli nam zwiększyć tę liczbę do około 150 badań, czyli aż o 50%. Będzie służył pacjentom Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego, w którym niesiemy pomoc osobom, które są zakażone lub podejrzewane o zakażenie koronawirusem. Takie urządzenie, to dziś jeden z elementów podstawowej diagnostyki w identyfikowaniu SARS-CoV-2. Do tej pory nasz Jednoimienny Szpital Zakaźny nie miał tomografu, więc pacjentów, którzy wymagali diagnostyki tego typu sprzętem, musieliśmy przewozić do głównego budynku szpitala. Dzięki otrzymanemu urządzeniu logistycznie nasza praca stanie się prostsza, a pacjent będzie miał wykonane badanie na miejscu, to wpłynie także na szybkość diagnozy – mówi Jerzy Ostrouch, prezes zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Producentem tomografu przekazanego Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim jest firma Siemens Healthcare.

