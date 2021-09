Żabka przeprasza Infuencerkę

- Nowa komunikacja w social mediach Żabki nie przypadła do gustu większości odbiorców. Wiele osób dopatrzyło się wyraźnej inspiracji stylem konta "frogshoposting", prowadzonego przez panią Violę, na co dzień sprzedawczynię w jednym ze sklepów Żabka. Marka szybko przeprosiła, ale fani wciąż są źli, że sklep zamiast zaproponować współpracę influencerce przy prowadzeniu profili w social mediach, postawił na agencję reklamową Cukier - pisze portal Wirtualnemedia.pl.

Autor: wirtualnemedia.pl

Data: 03-09-2021, 11:37

Żabka przeprasza Infuencerkę / fot. Screen z Instagrama

Jak pisze portal, pod koniec sierpnia na profilach sieci sklepów Żabka Polska w mediach społecznościowych pojawiły się posty inne niż dotychczas. Nowe wpisy bardzo przypominały instagramową działalność autorki konta "frogshoposting".

- "Grzeczne" posty, oparte na promocji asortymentu, zastąpiły memy garściami czerpiące ze stylu nastolatków - słownictwo w stylu "wariacie", widoczna edycja w programie Paint, rozciągnięte fonty, mocne kolory, Comic Sans i kiedyś popularne emoji. Internauci szybko wychwycili wyraźne podobieństwo memów Żabki z innymi kontem poświęconym "małemu, wielkiemu sklepowi". Mowa o profilu "frogshoposting", prowadzonym przez, panią Violę, na co dzień sprzedawczynię w jednym ze sklepów Żabka - pisze portal Wirtualnemedia.pl

Internauci w swoich wpisach skrytykowali działania w social mediach Żabki, za co sieć sklepów przeprosiła Infuencerkę.

- Zaczniemy od tego, że totalnie posypujemy głowę popiołem. Fuuuuuuck. Nasze intencje nie były takie, jak zostały odczytane, ale to Wy jesteście jedynymi, którzy mogą to oceniać. Akcja jest taka, że szeroko pojęta kulturą internetu inspirujemy się od zawsze i do ostatnich 3 dni byliśmy dumni z tego, że robimy to dobrze - dokładnie z tego jesteśmy znani, że potrafimy w GEN Z, potrafimy w ekologię, potrafimy w sprawy społeczne. Dziś widzimy, że tym razem nie do końca nam pykło - przyznaje szef strategii i kreacji agencji Cukier. Dalej menadżer kieruje przeprosiny do pani Violi. - @frogshoposting przepraszamy za brak należytej staranności. Doceniamy to co robisz, momentami jest to jednak zbyt odważne dla tak dużej organizacji - wyjaśnia Filip Kniej.

