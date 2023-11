Handel w czasach nadkonsumpcji uczy się zamkniętego obiegu i ponownego wykorzystania. Lokalna żywność: bliski dostawca, bliski transport, żywność z miasta, czyli farmy wertykalnej. Opakowania na miarę handlu przyszłości – czyli odpowiedź na rozszerzoną odpowiedzialność producenta. O tym porozmawiamy już 6 listopada podczas FRSiH.

Żabka, PwC, Lewiatan, Chorten, Tomra. Największe firmy na najważniejszej konferencji branżowej/fot. PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 zgromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks", uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji.

Zobacz AGENDĘ konferencji.

Zeszłoroczne forum zgromadziło 1800 zarejestrowanych uczestników, a nagrane debaty jeszcze na wiele miesięcy po wydarzeniu były źródłem wiedzy z wynikiem ponad 4 800 000 odtworzeń online.

Dwudniowe spotkanie w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw to potężna dawka wiedzy, inspiracji i szansa na biznesowy networking z ekspertami z sektora spożywczego, handlu i HoReCa.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 - już 6 i 7 listopada.

⇨ Ponad setka ekspertów dzieląca się wiedzą i doświadczeniem

⇨ Kilkanaście sesji z tematami, którymi żyje polski handel i branża spożywcza

⇨ Grono ponad 60 partnerów – liderów rynku

⇨ Dwa dni spotkań, dyskusji i okazji do nawiązywania biznesowych relacji

⇨ Wieczorna gala i rozdanie branżowych nagród Food&Retail Awards oraz certyfikatów Dobry Produkt 2023

Tylko udział stacjonarny pozwoli Ci najpełniej wykorzystać forum. Zachęcamy do obecności w Warszawie, by nie tylko wysłuchać wiedzy ekspertów, ale i zadać nurtujące pytania panelistom oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe z najważniejszymi graczami na rynku spożywczym, handlowym i HoReCa. Pierwszego dnia, 6 listopada, zaplanowana jest także wieczorna gala z nagrodami oraz networkingowy bankiet.

Nasi paneliści to starannie wybrane grono ekspertów i praktyków. Dbamy o to, by w dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele zarządów największych sieci handlowych, liderzy rynku spożywczego, zarządy firm produkujących żywność, przedstawiciele z szerokiego otoczenia biznesowego wspierającego polskie marki i konsumentów, wizjonerzy rynku gastronomii. Sprawdź, kogo możesz wysłuchać i spotkać podczas 16. edycji forum.

Zapraszamy na sesję dot. zrównoważonego handlu

7 listopada 2023, godz. 11.30-12.45 | sala Balowa A zapraszamy na panel: "Zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność, lokalność".

Główne zagadnienia debaty:

· Handel w czasach nadkonsumpcji uczy się zamkniętego obiegu i ponownego wykorzystania

· Refilomaty, butelkomaty, półki z żywnością last minute

· Lokalna żywność: bliski dostawca, bliski transport, żywność z miasta, czyli farmy wertykalnej

· Opakowania na miarę handlu przyszłości – czyli odpowiedź na rozszerzoną odpowiedzialność producenta

· Zrównoważony handel dziś i jutro, czyli dokąd zmierzamy?

Sesja rozpocznie się od 15 min. prezentacji:

Proekologiczne zmiany w nawykach konsumentów. Studium przypadku firm TOMRA i Żabka

Konrad Robak, country manager, TOMRA Collection Polska

Marta Urbaniak, Head of Quality & Environmental Management, pełnomocnik ds. ISO, Żabka Polska

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Janusz Byliński, prezes zarządu, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

Renata Juszkiewicz, prezes zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Marta Kalinowska, Commercial Manager, Marine Stewardship Council

Robert Rękas, prezes zarządu, Lewiatan Holding SA, członek rady, Polska Izba Handlu

Krzysztof Wiński, dyrektor, PwC Polska

Sylwia Władyko, wiceprezes, dyrektor generalna, Grupa Chorten

Moderacja: Olimpia Wolf, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl

Forum Rynku Spożywczego i Handlu - TO JUŻ XVI EDYCJA

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum pod hasłem TrendsTalks będą:

• STRATEGY TRENDS

kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby | czas na eksport polskich marek i wartości | nowe modele biznesowe | biznes pod ostrzałem regulacji | polsko-ukraińskie tematy nt. rolnictwa | odpowiedzialność społeczna i budowanie lepszej marki

• TECHNOLOGY TRENDS

żywność w czasach AI | dane i analityka – scyfryzowana fabryka w służbie efektywnej produkcji | zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing | sztuczna inteligencja na linii produkcyjnej | nowe technologie dla konsumentów

• GREEN TRENDS

zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność | fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie | novel food, białko owadzie, żywność roślinna | żywność dla zdrowia ludzkości i planety | zielone twarze gastronomii | zrównoważone łańcuchy dostaw

• CONSUMER TRENDS

preselekcja trendów: co dla zetki, co dla silvera? | apetyt na spożywcze zyski | sprzedawcy pozytywnych emocji | konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie, cyfrowe płatności | handel w czasach nadkonsumpcji: less is more | zakupy jutra

• HORECA TRENDS

gastronomia przyszłości | formaty dla klientów z apetytem | roboty w HoReCa | dark kitchen | restauracje vs. sklepy – walka o klientów | wszystkie twarze gastronomii: od gwiazdkowych restauracji, po sieciówki i food trucki | pracownicy – jaka przyszłość dla sektora gastro?

