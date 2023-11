Ponad 130 milionów złotych – tyle od początku 2023 roku wygrali klienci Żabki, którzy w trakcie swoich zakupów postanowili zagrać w gry i loterie LOTTO. Wkrótce ta kwota może wzrosnąć m.in. dzięki „Żabce Szczęścia”, wyjątkowej Zdrapce stworzonej specjalnie dla klientów Żabki i LOTTO. Od początku roku gracze LOTTO we wszystkich Zdrapkach Totalizatora Sportowego wygrali ponad miliard złotych. Średnio co czwarta Zdrapka wygrywa.

Zdrapki to proste i popularne loterie pieniężne z natychmiastowym wynikiem gry, które poza dozą emocji pozwalają poczuć smak konkretnej wygranej. 6 listopada br. pozostała pula na wygrane w „Żabce Szczęścia” to ponad 12 milionów złotych, w tym szczególnie atrakcyjne wygrane najwyższych stopni:

Pierwszy raz w historii klienci sklepów Żabka mogą zakupić dedykowaną Zdrapkę od LOTTO. Wygrane w Zdrapce „Żabka Szczęścia” zostały ukryte na jej dwóch wersjach. Pierwsza, w białej kolorystyce, dostępna jest tylko w sklepach Żabka. Wersję w zielonej kolorystyce klienci znajdą w pozostałych punktach LOTTO.

- Tworząc ofertę w naszych sklepach dążymy, by nie tylko uwalniały czas naszym klientom, ale by wiązały się z pozytywnymi emocjami i wspomnieniami. Niezaprzeczalnie szczęście z wygranej to jedno z najprzyjemniejszych odczuć, jakie może nas spotkać. Jak smakuje radość z wygranej, przekonało się już szerokie grono naszych klientów, którzy regularnie wygrywają w grach i loteriach LOTTO. Tylko w 2023 roku nasi klienci wygrali w nich łącznie ponad 130 milionów złotych. Mamy nadzieję, że ta kwota w najbliższym czasie znacznie wzrośnie, również dzięki gwarantowanej puli na wygrane w loterii „Żabka Szczęścia”. W białej wersji Zdrapki, dostępnej tylko w naszych sklepach, pula będzie nie mniejsza niż 3 415 000 złotych

– zaznacza Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług w Żabka Polska.