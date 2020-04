Żabka rekrutuje 200 osób do szóstego centrum logistycznego

- Powstanie nowego Centrum Logistycznego Żabki w okolicy stolicy Dolnego Śląska, pozwoli nam jeszcze lepiej reagować na potrzeby naszych klientów w południowo-zachodniej Polsce oraz podnieść efektywność dostaw do sklepów. Stworzymy w regionie także nowe miejsca pracy – prowadzimy już pierwsze rekrutacje – mówi Katarzyna Słabowska, Dyrektor Departamentu Logistyki w firmie Żabka Polska.

Dzięki technologiom, rekrutacje odbywają się obecnie w znacznej większości bez wychodzenia z domu, telefonicznie lub przez Skype’a. W przypadku rozmów w biurze, kandydaci przyjmowani są pojedynczo przez pracownika, przy zachowaniu bezpiecznej odległości i udostępnieniu im środków dezynfekujących.

Powstające pod Wrocławiem centrum dołączy do sieci logistycznej Żabki obejmującej centra logistyczne w Plewiskach k. Poznania, w Nadarzynie k. Warszawy, w Będzieszynie k. Pruszcza Gdańskiego, w Tychach oraz w Szałszy k. Gliwic. Centrum logistyczne w Tyńcu Małym będzie miało łączną powierzchnię magazynowo-biurową wynoszącą ponad 20 tys. mkw. Obsługiwać będzie blisko 1000 sklepów zlokalizowanych przede wszystkim w obszarze Polski południowo-zachodniej.

W nowym obiekcie zatrudnienie znajdzie blisko 200 osób w tym m.in. pracownicy na stanowiskach kierowniczych, specjaliści obsługujący procesy magazynowe oraz operatorzy wózków widłowych.

Nowi pracownicy firmy będą mogli liczyć na umowę o pracę oraz system wynagrodzeń, uwzględniający premie, dodatki transportowe czy wsparcie w dojazdach do i z pracy oraz premię wakacyjną. Będą mogli również korzystać z szerokiego wachlarza szkoleń oraz dodatkowych benefitów w postaci pakietu sportowego i medycznego, ubezpieczenia grupowego czy świątecznych upominków.

Logistyka Żabka Polska to do tej pory 5 centrów logistycznych i 21 terminali przeładunkowych. Dostawy do placówek sieci realizowane są w całej Polsce sześć dni w tygodniu. Ponad 80 proc. sklepów obsługiwanych jest logistycznie co drugi dzień.

Bezpieczeństwo w dobie koronawirusa

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce Żabka Polska podjęła szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom oraz ciągłości pracy Centrów Logistycznych. W centrach logistycznych oraz terminalach przeładunkowych podwyższony został reżim higieniczny, z większą częstotliwością przeprowadzane są dezynfekcje, a w wyznaczonych miejscach dostępne są środki dezynfekujące i rękawiczki.

Wdrożono także procedury prewencyjne mające na celu wyeliminowanie ryzyka ewentualnej infekcji, włącznie z czasowym wyłączeniem z możliwości przebywania w miejscu pracy pracownika u którego podejrzewane jest zakażenie, a także objęciem kwarantanną osób, które miały styczność z tym pracownikiem.

Firma otrzymała również zapewnienie od dostawców o przestrzeganiu przez nich najwyższych standardów higienicznych na każdym etapie wytwarzania oraz dystrybucji asortymentu dostarczanego do sieci. Pracownicy są na bieżąco informowani o sytuacji epidemicznej oraz zaleceniach z nią związanych, a także działaniach firmy i jej planach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.