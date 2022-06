Żabka rozbudowuje ofertę usług prepaid. Partnerami Empik i CDA

Autor: op. AT

Data: 14-06-2022, 17:27

Żabka rozbudowuje swoją ofertę usług prepaid dostępnych w sklepach sieci, wprowadzając do sprzedaży eKarty podarunkowe Empik i Empik Go oraz karty CDA Premium.

Żabka rozbudowuje swoją ofertę usług prepaid dostępnych w sklepach sieci. fot. mat. pras.

Żabka rozbudowuje swoją ofertę usług prepaid

eKarty Empik i Empik Go to dwa produkty, dzięki którym można po pierwsze – wygodnie i szybko dokonać transakcji w jednym z największych sklepów internetowych w Polsce (mobile i online), a po drugie – cieszyć się z dostępu do tysięcy audiobooków, ebooków i podcastów na telefonie, tablecie czy czytniku, bez konieczności podawania danych karty płatniczej lub posiadania konta bankowego.

eKarta Empik to przedpłacona karta „na okaziciela”, którą można zrealizować na zakupy w sklepie internetowym Empik.com. Dotyczy blisko miliona produktów oznaczonych „oferta Empik.com” z kategorii tj. książki, muzyka, filmy, zabawki, dom i ogród, elektronika, sport, zdrowie i uroda, dziecko i mama czy artykuły szkolne i papiernicze. Obecnie w Żabce dostępne są eKarty o nominałach: 25, 50, 100 i 200 zł ważne przez rok od daty zakupu.

Jakie karty Empik można kupić w Żabce?

Natmiast Empik Go to aplikacja dająca dostęp do ponad 100 tysięcy e-booków, audiobooków czy słuchowisk. Aplikacja działa na smartfonach, tabletach i wszystkich najpopularniejszych modelach czytników. W ramach jednego, wygodnego abonamentu można korzystać z usługi jednocześnie na 2 urządzeniach. W ofercie Żabki znajduje się najpopularniejszy nielimitowany abonament Empik Go Max na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Przy zakupie karty Empik Go na rok oszczędność sięga blisko 120 zł.

Karty podarunkowe CDA w Żabce

W ofercie Żabki zagościły także karty podarunkowe CDA Premium w dwóch wariantach cenowych: 20 zł – zapewniająca 30 dni korzystania z CDA Premium oraz 55 zł – dająca możliwość korzystania z CDA Premium przez okres 90 dni.

CDA Premium to jeden z najdynamiczniej rozwijających się serwisów wideo na życzenie, zapewniający obecnie dostęp do ponad 10 tys. filmów, seriali i bajek. Z platformy można korzystać jednocześnie na trzech różnych urządzeniach – bez reklam, długoterminowych umów, w dowolnym czasie i miejscu. Wystarczy zainstalować aplikację na telewizor, komputer, tablet lub telefon oraz wykupić subskrypcję. Aplikacja CDA na urządzenia mobilne została pobrana przez klientów już ponad 11 mln razy, a serwis może pochwalić się społecznością niemal 460 tys. aktywnych subskrybentów.

Wystarczy, że klient kupi wybrany nominał CDA Premium w Żabce, zaloguje się na swoje konto na platformie CDA i wprowadzi znajdujący się na paragonie kod. Proces przebiega szybko i bezpiecznie. Produkt umożliwia korzystanie z filmowych emocji dostępnych na www.cda.pl/premium bez konieczności podawania w internecie danych karty kredytowej lub posiadania konta bankowego.