Żabka rozdaje jabłka. Wystarczy kupić kanapkę

Do każdej kanapki swojej marki własnej, Żabka dodaje gratis jabłko z polskiego sadu. Oferta obowiązuje do 9 listopada br.

Data: 23-10-2021, 15:35

Do każdej kanapki Żabka dodaje gratis jabłko, fot. materiały prasowe

Żabka dodaje do kanapki darmowe jabłko z polskiego sadu

Śniadanie uznawane jest za najważniejszy posiłek, bo daje siłę na cały dzień. Według naukowców codzienne jedzenie śniadań chroni przed poważnymi chorobami. W porannym pośpiechu nie zawsze jednak mamy czas, by przygotować dla siebie i bliskich pożywny posiłek. Z rozwiązaniem przychodzi sieć sklepów Żabka, która proponuje kanapki Tomcio Paluch. Teraz do każdej kanapki swojej marki własnej, Żabka dodaje gratis jabłko z polskiego sadu. Oferta obowiązuje do 9 listopada br.

Tomcio Paluch to bagietki, kajzerki, bajgle oraz kanapki trójkątne. Ich podstawą jest dobrej jakości pieczywo – zarówno jasne, jak i z ziarnami. Wszystkie kanapki zachowują świeżość dzięki szczelnemu opakowaniu, które umożliwia też wygodne zjedzenie śniadania w drodze do pracy lub szkoły.

Żabka z kanapkami z kurczakiem w panierce

Każda kanapka Tomcio Paluch to przemyślana kompozycja składników pochodzących od sprawdzonych dostawców. W sklepach Żabka znaleźć można kanapki wegetariańskie lub mięsne, ostre lub łagodne. Największą popularnością cieszą się bagietki Tomcio Paluch Hot Strips, czyli kanapki z kurczakiem w chrupiącej panierce, sałatą i majonezem.

Do każdej kanapki Tomcio Paluch do 9 listopada br. Żabka dodaje pochodzące z polskich sadów jabłko Gala. Owoc ten jest kruchy, słodki i bardzo soczysty, ma kremowy miąższ. Sprawdzi się jako jedna z pięciu porcji owoców i warzyw, zalecanych dziennie przez Światową Organizację Zdrowia.