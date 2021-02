Żabka rozpoczęła budowę nowego centrum logistycznego

Centrum będzie wyposażone w innowacyjne rozwiązania automatyczne, które nie tylko przyspieszą obsługę logistyczną sklepów i podniosą jakość obsługi dla franczyzobiorców, ale będą także przyjazne środowisku. W ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowana część wysokiego składowania, tzw. “high bay”, o wysokości 40 m. Za realizację inwestycji odpowiada deweloper 7R.

– Centrum Logistyczne k. Radzymina pod Warszawą o łącznej powierzchni ok. 60 000 mkw. będzie największym i najnowocześniejszym obiektem w naszej infrastrukturze. Magazyn będzie zautomatyzowany, a jednocześnie efektywny energetycznie, by do minimum zredukować oddziaływanie na środowisko naturalne. Centrum ma stanowić dla naszej sieci strategiczne znaczenie, dlatego zdecydowaliśmy się uczestniczyć w tym projekcie również jako inwestor, by zapewnić najwyższy możliwy standard wykonania, który przez długie lata będzie służyć Żabce jako najemcy – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska.

Magazyn jest projektem BTS, czyli przygotowywanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami sieci Żabka i optymalizującym wszystkie jej operacje logistyczne. Budynek w części „high bay” będzie czterokrotnie wyższy od standardowego magazynu, a do jego obsługi wykorzystane zostaną zaawansowane rozwiązania technologiczne.

– Nowoczesna i efektywna logistyka to dla naszych klientów gwarancja najwyższej jakości świeżych produktów dostępnych w sklepie, a dla franczyzobiorców zapewnienie szybkiej i kompleksowej obsługi dostaw każdego dnia. Centrum logistyczne k. Radzymina zapewni nam jeszcze lepszą wydajność i możliwość dalszego rozwoju – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

– Jesteśmy pełni uznania obserwując, jak Żabka realizuje swoją strategię biznesową w duchu ekologicznego budownictwa i mierzy naprawdę wysoko w kwestii doboru nowoczesnych rozwiązań proptech w nowej inwestycji k. Radzymina. Jest to pierwszy w Polsce tak zaawansowany obiekt dla branży spożywczej. Oprócz budynku “high bay”, w ramach inwestycji dostarczymy pomieszczenia chłodni, mroźni, myjni i suszarnie. Bardzo nas cieszy, że możemy wspólnie realizować ten projekt – dodaje Bartłomiej Krawiecki, Członek Zarządu, Head of Development w 7R.