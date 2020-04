Żabka rozpoczyna sprzedaż kolejnej transzy 12 milionów maseczek

- Dzięki olbrzymieniu wysiłkowi i zaangażowaniu wielu naszych pracowników zrealizowaliśmy misję zapewnienia dostępności maseczek dla większości Polaków i łącznie rozdystrybuujemy ich ok. 30 mln w całej naszej sieci. Wspólnie z naszymi franczyzobiorcami uważamy, że sytuacja wymaga od nas szczególnych działań, dlatego sprzedaż prowadzimy bez zysku, aby każdy mógł zabezpieczyć w maseczki siebie i bliskich, w przystępnej cenie – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu firmy Żabka Polska.

Maseczki stanowią wyrób niemedyczny, jednorazowy, przeznaczony jako wsparcie bezpieczeństwa poza domem. Cena za sztukę wynosi poniżej 1,62 zł przy zakupie opakowania zawierającego 10 sztuk. Odpowiada ona wyłącznie kosztowi zakupu maseczek oraz ich dostawy do Polski, a maseczki sprzedawane są bez marży. Aby zapobiec potencjalnym spekulacjom wywołanym najniższą ceną na rynku, sieć wprowadziła zasadę limitu jednej paczki z maseczkami dla każdego klienta.

- Zarówno franczyzobiorcy jak i klienci bardzo pozytywnie odebrali akcję sprzedaży maseczek przeprowadzoną w naszych sklepach. Szybka reakcja na zalecenia rządowe oraz powszechna dostępność maseczek w sprzedaży spotkała się z bardzo dobrymi opiniami klientów oraz była pozytywnie oceniona przez opinie publiczną. Oferta sprzedaży maseczek była szeroko porównywana przez klientów z innymi ofertami, co pokazuje że sieć Żabka stała się jednym z liderów wspomagających obywateli w czasie pandemii – dodaje Małgorzata Turoń, franczyzobiorczyni sklepu Żabka we Wrocławiu.

W sklepach Żabka przy okazji zakupów spożywczych klienci mogą zaopatrzyć się również w dodatkowe środki ochrony jak żele antybakteryjne do rąk, do domu oraz do dezynfekcji powierzchni.