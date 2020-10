Żabka rozszerza asortyment produktów roślinnych

Unilever podsumowuje kolejny rok drogi do redukcji plastiku

Weggera, podobnie jak wszystkie sprzedawane w Żabce burgery, wyróżnia bezpieczny sposób serwowania. Produkt zapakowany jest w pudełko i owinięty w biały pergamin, w którym wkładany jest do podgrzania. Cały proces przygotowania produktu odbywa się w myśl zasady „od producenta do konsumenta”, co oznacza, że burger został zapakowany w zakładzie produkcyjnym i rozpakowany dopiero przez konsumenta finalnego, łącznie z sosem i wszystkimi dodatkami. Wegger produkowany jest zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

– Systematycznie rośnie liczba unikalnych konsumentów produktów takich, jak vege hot dog czy roślinne smoothie FOODINI. Co więcej, po FOODNI regularnie wraca już jedna trzecia naszych klientów. Dlatego reagujemy na te potrzeby i nieustannie rozwijamy ofertę produktów w 100% roślinnych. I tak, w marce własnej Szamamm, liczba dań gotowych bezmięsnych przyrasta szybciej niż mięsnych. Podobnie jest z kanapkami Tomcio Paluch. Mamy nadzieję, że nasza nowość, czyli wegger, również podbije podniebienia osób robiących zakupy w naszej sieci – mówi Jerzy Roguski, Dyrektor Handlowy w firmie Żabka Polska.

Smak weggera z Żabki gwarantują: bułka pszenna z nasionami sezamu, JakNuggetsy od The Vegetarian Butcher imitujące smakiem i strukturą mięso z kurczaka przygotowane z niemodyfikowanej genetycznie soi (bez GMO), plastry wegańskie Bez deka mleka o smaku Goudy, sos wegański na bazie majonezu z odrobiną ketchupu i ostrego sosu paprykowego sriracha oraz dodatki – marynowana papryka i zielony ogórek. Weggera można kupić w wersji na ciepło lub przygotować go w domu. W sklepie produkt zostaje podgrzany bezdotykowo w pergaminowym opakowaniu, natomiast w domu wystarczy umieścić go w kuchence mikrofalowej i podgrzewać przez 45 sekund.

Weggery są dostępne w asortymencie Żabka Café od 28 października br. Można je kupić we wszystkich sklepach sieci w cenie 5,99 zł za sztukę.

Sieć sklepów Żabka nieustannie rozwija ofertę ciepłych przekąsek w Żabka Café. Oprócz hot dogów w różnych wariantach, dostępne są też cheeseburgery, a także panini czy tosty. W jej asortymencie znajdują się także świeżo mielone na miejscu kawy z brazylijskich ziaren 100% arabica, m.in. czarna, biała, espresso, cappuccino czy latte podawane w ekologicznych kubkach.