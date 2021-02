Żabka rozszerzyła sieć do 7000 sklepów

– Pandemia pokazała, jak ważne jest wsparcie franczyzobiorców w prowadzeniu biznesu przez sieć taką jak Żabka, które pozwala stabilnie kontynuować biznes na lokalnym rynku i nadal, mimo trudności, rozwijać przedsiębiorczość w Polsce. Obecnie nasza sieć to ponad 5 600 lokalnych przedsiębiorców, prowadzących 7000 sklepów w całej Polsce, w których łącznie zapewnionych jest ok. 25 000 miejsc pracy – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska.

7- tysięczny sklep w Bieczu to pierwsza Żabka w tej miejscowości. Dbając o zabytkową architekturę, Żabka dostosowała wizualizację zewnętrzną sklepu do historycznego charakteru lokalizacji. Do połowy XVI wieku Biecz był jednym z największych miast w Polsce. Swój rozkwit zawdzięczał statusowi „miasta królewskiego”. Rezydował tu Władysław Łokietek. W Bieczu bywali też Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga. Dziś ta malowniczo położona miejscowość nazywana jest „Perłą Podkarpacia” lub „Małym Krakowem”.

– Wspieramy lokalną przedsiębiorczość i oferujemy w ramach współpracy franczyzowej możliwość prowadzenia własnego biznesu pod znaną marką, z pełnym wsparciem logistycznym, technologicznym i marketingowym. Dodatkowo, co szczególnie ważne w czasie pandemii, gwarantujemy pomoc w wielu obszarach funkcjonowania biznesu, a każdą placówkę wyposażamy bezpłatnie w środki dezynfekcyjne, maseczki czy rękawiczki, aby klienci i sprzedawcy czuli się bezpiecznie. Nadal zamierzamy rozwijać się w tym regionie, obecnie w woj. małopolskim ponad 430 przedsiębiorców prowadzi sklep Żabka – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

Sieć coraz dynamiczniej rozwija się w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. W 2020 roku otworzyła sklepy aż w 78 miastach, gdzie wcześniej nie było Żabki. Są wśród nich m.in.: Gostycyn (woj. kujawsko-pomorskie), Parzęczew (woj. łódzkie), Stryszawa (woj. małopolskie), Latchorzew (woj. mazowieckie), Skorogoszcz (woj. opolskie), Przechlewo (woj. pomorskie) czy Cięcina (woj. śląskie). Sieć przyciąga ofertą nowych franczyzobiorców, którzy doceniają prowadzenie biznesu pod znaną marką, gwarancją przychodu podstawowego w wysokości 16 tys. zł przez pierwsze 12 miesięcy działalności, a także zapewnieniem w pełni wyposażonego i zatowarowanego sklepu.

