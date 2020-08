Żabka rozwija departament ekspansji. Poszukuje 20 pracowników

Sklepy spożywcze bastionem handlu tradycyjnego, wizyta w sklepie to przyjemność dla 61 proc. badanych

Lokalizacje sklepów to jeden z kluczowych aspektów wpływających na decyzje zakupowe klientów, dlatego Żabka zamierza rozwijać zespół odpowiadający za wyszukanie i wybór miejsc, w których otwierane są sklepy. Przedstawiciele ds. ekspansji korzystają również z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, wspomagających ocenę np. potencjału sprzedażowego lokalizacji czy przewidywanej liczby klientów. Firma szuka osób z doświadczeniem w pracy w tym zawodzie lub w branży nieruchomości w całej Polsce, a w szczególności w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku i Katowicach.

– W ubiegłym roku otworzyliśmy ponad 650 sklepów. Otwieramy placówki zarówno w standardowych lokalach handlowo-usługowych, ale wyszukujemy także lokalizacje niestandardowe, np. w metrze czy przejściach podziemnych. Planujemy rozszerzenie naszego zespołu o kolejne doświadczone osoby, które będą mogły uczestniczyć w ciekawych projektach i współpracy z siecią convenience nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Waldemar Lisiewicz, Dyrektor Ekspansji w firmie Żabka Polska.

Do zadań przedstawiciela ekspansji należą m.in. pozyskiwanie lokalizacji pod sklepy spożywcze, weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, negocjowanie warunków umowy najmu lokalu, nawiązywanie oraz monitorowanie zmian na rynku nieruchomości i utrzymywanie kontaktów z podmiotami związanymi z rynkiem nieruchomości.

Przedstawiciele ds. ekspansji współpracujący z Żabką mają dostęp do najnowszych technologii operacyjnych, korzystają m.in. z aplikacji do oceny lokalizacji, stworzonych specjalnie na potrzeby sieci. Żabka Polska oferuje im pakiet szkoleń, atrakcyjne wynagrodzenie i premię za osiągnięte wyniki, do dyspozycji auto służbowe oraz dodatkowe narzędzia.

Rekrutacja przedstawicieli ds. ekspansji dla sieci Żabka Polska prowadzona jest w całej Polsce, a w szczególności w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Rybniku, Ostródzie, Lublinie i Opolu. Potrwa do końca września.

Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6400 placówek.

