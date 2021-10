Żabka rozwija i udoskonala bezobsługowy Żappka Store

Nowy koncept Żappka Store jest już dostępna w czterech lokalizacjach: dwóch w Poznaniu, w Krakowie i Warszawie. Ten format pozwala na zakup przekąski lub napoju w ciągu kilku sekund, bez kolejek, bez gotówki ani kontaktu z obsługą. Jedyne co trzeba mieć to smartfon

z zainstalowaną aplikacją Żappka i włączoną usługą Żappka Pay. Obecnie koncept będzie rozwijany i doskonalony.





Autor: PP

Data: 06-10-2021, 12:04

Żappka Store w Poznaniu; fot. mat.pras.

Żappka Store wykorzystuje innowacyjną technologię opartą o AI, która powstała dzięki współpracy Żabki Future z amerykańską firmą technologiczną AiFi. To koncept, który sieć cały czas doskonali i rozwija, wykorzystując m.in. spostrzeżenia klientów dotyczące np. produktów czy udogodnień, mogących poprawić funkcjonowanie tego miejsca. W bezobsługowych Żappka Store na ul. Brackiej w Warszawie oraz w przejściu podziemnym Lubicz-Basztowa w Krakowie poszerzono asortyment – w każdej placówce znaleźć można w sumie około 500 różnych produktów, wśród nich słodycze, dania gotowe, przekąski słone i słodkie oraz napoje, także gorącą, świeżo mieloną kawę z ekspresu.

Zakupy w Żappka Store

Żappka Store to format opracowany z myślą o lokalizacjach, w których nie ma możliwości otwarcia standardowego sklepu Żabka lub jest ona bardzo ograniczona, jak w przypadku dworców kolejowych. Koncept jest oparty na najnowszych technologiach, takich jak zaawansowane modele przetwarzania obrazu przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do obsługi klienta oraz inteligentne rozwiązania do zarządzania zasilaniem, bezpieczeństwem i dostępnością sklepu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zakupy w Żappka Store - w ystarczy smartfon z zainstalowaną aplikacją żappka oraz aktywacja usługi Żappka Pay. Przed wejściem do Żappka Store aplikacja wygeneruje jednorazowy, przypisany do punktu kod QR, który należy zeskanować na czytniku przy drzwiach. Po zeskanowaniu kodu, drzwi otworzą się automatycznie. Gdy będziemy już w środku, zakupy zajmą tylko chwilę – wystarczy wziąć z półki wybrane produkty i… wyjść.

Zamontowany w Żappka Store system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. deep learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym sfinalizuje płatność za pomocą podpiętej do Żappka Pay karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.

Żappka Store został stworzony w ramach Inkubatora Biznesu Żabka Future, które łączy w sobie trzy elementy: zarządzanie i wyszukiwanie innowacji, przekuwanie ich na nowe produkty i usługi oraz ich komercjalizację. Projekt idealnie wpisuje się w strategię Grupy Żabka, która zakłada realizację działań zmierzających do utrzymania neutralności klimatycznej – wszystkie Żappka Store do swej działalności wykorzystują wyłącznie ekwiwalent zielonej energii.

Adresy otwartych placówek:

1. Poznań – Międzynarodowe Targi Poznańskie, brama nr 8 od ulicy Głogowskiej

2. Poznań – Dworzec PKP, ul Dworcowa 1

3. Kraków – Przejście podziemne Lubicz-Basztowa

4. Warszawa – ul. Bracka 3