Żabka rozwija logistykę

Żabka poszukuje ok. 40 osób z uprawnieniami operatora wózków widłowych do pracy w lokalizacjach, w których znajdują się jej centra logistyczne i terminale przeładunkowe, w szczególności w Komornikach, Nadarzynie i Szczecinie.

Żabka poszukuje pracowników logistyki; fot. mat.pras.

– Aby zapewnić ciągłość dostaw do wszystkich placówek Żabka, nieustannie rozwijamy zespół departamentu logistyki. Aktualnie poszukujemy ok. 40 operatorów wózków widłowych. Zachęcam wszystkie osoby z odpowiednimi uprawnieniami, aby dołączyły do zespołu Żabki. Oferujemy nie tylko atrakcyjne warunki zatrudnienia, ale też dajemy każdemu pracownikowi szansę na rozwój i uwalnianie jego naturalnego potencjału – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu ds. Strategii Personalnej Grupy Żabka.

Praca w Żabce

Zatrudnieni w Żabce mogą liczyć także na bogaty pakiet benefitów, w skład którego wchodzą m.in. prywatna opieka medyczna Lux Med, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do karty Multisport. Osoby ze stażem pracy powyżej 3 lat mogą także uczestniczyć w pracowniczym programie emerytalnym.

Co ważne, każdy z pracowników ma możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Żabka zapewnia dofinansowanie do szkoleń i kursów oraz nauki języków obcych. Organizuje także liczne konkursy pracownicze, w których można wygrać atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Prowadzi też program poleceń pracowniczych.

Centra logistyczne Żabki

Sieć logistyczna Żabki liczy obecnie 7 centrów logistycznych, z których towar dystrybuowany jest do sklepów w całej Polsce, oraz 20 terminali przeładunkowych. Centra są zlokalizowane w miejscowościach: Plewiska (woj. wielkopolskie), Szałsza (woj. śląskie), Tychy (woj. śląskie), Nadarzyn (woj. mazowieckie), Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego (woj. pomorskie), Komorniki (magazyn chłodniczo-mroźniczy – woj. wielkopolskie), Tyniec Mały (woj. dolnośląskie) i Żabia Wola (mroźnia – woj. mazowieckie). Aktualnie powstaje nowe, wysoce zautomatyzowane centrum logistyczne w Małopolu k. Radzymina pod Warszawą, którego funkcjonowanie rozpocznie się w 2022 roku. Dostawy do placówek sieci realizowane są nawet sześć dni w tygodniu.