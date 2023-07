Żabka rozwija cykl informacyjno-wizerunkowych materiałów video poświęconych inteligentnym rozwiązaniom dedykowanym franczyzobiorcom. Dzięki nim mogą oni uzupełnić swoją wiedzę i kompetencje, sprawniej zarządzać sklepami, a także rozwijać własne lokalne biznesy. Ulepszona Platforma Rozwojowa, Planogram Generator i Chatbot Franek – to niektóre z dostępnych dla nich narzędzi.

Żabka rozwija smart rozwiązania dla franczyzobiorców; fot. mat. pras.

Żabka: Platforma Rozwojowa

- Jesteśmy najszybciej rozwijającą się siecią modern convenience w Europie, a tworzone wspólnie z partnerami rozwiązania ułatwiają życie naszym klientom oraz przedsiębiorcom prowadzącym z nami swoje biznesy. Narzędzie wspierają franczyzobiorców w zarządzaniu sklepami oraz ułatwiają wypełnianie codziennych obowiązków przez ich pracowników. Nowatorskie technologie to coś, na co większość z nich, działając całkowicie w pojedynkę, nie byłaby w stanie sobie pozwolić. Kolejny cykl materiałów Smart Żabka ma przybliżyć funkcjonalności tych narzędzi oraz pokazać korzyści z ich użytkowania – podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

Ulepszona Platforma Rozwojowa, do użytku franczyzobiorców i ich pracowników, umożliwia korzystanie z różnych narzędzi z poziomu telefonu lub komputera. Zawiera m.in. VR 360 – wirtualny spacer po sklepie i bazę wiedzy o nim, w tym instrukcje obsługi sprzętu, a także teoretyczne i praktyczne programy rozwojowe oraz liczne szkolenia. Dla personelu posiadającego obywatelstwo ukraińskie pomyślano również o samouczku języka polskiego. Planogram Generator to inteligentny algorytm, który analizuje dane konkretnego sklepu, w tym sprzedaż, rotację towaru i jego otoczenie – dzięki temu zamawiany jest do niego asortyment produktowy, który spełnia oczekiwania klientów w konkretnej lokalizacji. Chatbot Franek jest z kolei wirtualnym konsultantem dostępnym 24h na dobę, który świadczy pomoc uzupełniając działania zespołu specjalistów z dedykowanej franczyzobiorcom jednostki – Centrum Wsparcia Franczyzobiorców. Jeden z nowych filmików poświęcony jest również innowacyjnemu systemowi, który określa potencjał lokalizacji pod przyszły sklep. Bazuje on na sztucznej inteligencji, bierze pod uwagę m.in. natężenie ruchu, dane demograficzne, sąsiedztwo placówek edukacyjnych czy planowane inwestycje w okolicy.

Żabka: Tematy szkoleń

Pierwsza seria materiałów dotyczyła innych topowych nowoczesnych rozwiązań Żabki, w tym: aplikacji Cyberstore – stanowiącej zdalne centrum zarządzania sklepem franczyzowym za pomocą smartfonu; Optiplanu – pakietu rozwiązań służącemu do optymalizacji wykonywanych czynności i lepszego planowania zadań zespołu, czujników ruchu wewnątrz i na zewnątrz sklepów czy Internet of Things – sztucznej inteligencji, dzięki której sprzęt, poprzez wiadomość wysłaną na telefon, informuje m.in. o potrzebie naprawy przez Interwencyjne grupy serwisowe.

Materiały video nt. Smart biznesu dostępne będą na podstronie franczyzowej: zabka.pl/franczyza oraz na kanale sieci na YouTube.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl