Żabka rusza z akcją oddawania butelek zwrotnych

Autor: oprac. OW

Data: 21-07-2022, 14:49

Żabka zainicjowała akcję oddawania butelek zwrotnych do ponad 8400 sklepów w Polsce.

Żabka rusza z akcją oddawania butelek zwrotnych, fot. materiały prasowe

Żabka zachęca klientów do oddawania butelek zwrotnych

Według analiz przeprowadzonych przez producentów, średni cykl życia butelki zwrotnej wynosi od 15 do 26 razy, dlatego by nie marnować szklanych opakowań, sieć sklepów Żabka zainicjowała akcję oddawania butelek zwrotnych do ponad 8400 sklepów w Polsce. W czasie jej trwania, klient oddając w sklepie butelkę, otrzyma rabat w wysokości 50 gr na zakup piwa w butelce zwrotnej. Akcja dotyczy wszystkich piw popularnych marek i potrwa do 30 sierpnia br.

Akcja Żabki ma charakter edukacyjny

– Akcja ma charakter przede wszystkim edukacyjny – ma przypominać klientom, że system butelek zwrotnych to działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Żabka zwraca uwagę na to, dlaczego butelki zwrotne powinny trafiać do ponownego obiegu, a nie do kosza na śmieci czy pojemnika dla recyklingowego szkła. Jednym z powodów jest to, że wyprodukowanie nowej butelki jest bardziej obciążające dla środowiska naturalnego niż ponowne wykorzystanie wcześniej wyprodukowanej i użytej – mówi Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością Żabka Polska.

Żabka współpracuje z producentami piwa w celu zwiększenia ponownego wykorzystania butelek zwrotnych do piwa, wykorzystanie których pozwala na zmniejszenie emisji CO₂ w porównaniu z produkcją i wykorzystaniem butelek jednorazowych. Oddając taką butelkę, klienci odzyskują także swoje pieniądze, otrzymując zwrot kaucji. Robiąc to, jednocześnie zmniejszają masę odpadów trafiających na wysypiska, jak również przyczyniają się do zmniejszenia wolumenu produkcji nowych opakowań szklanych.

Warto zwrócić uwagę, że niektórzy producenci oznaczają butelki wielokrotnego użytku specjalnym znakiem – są to dwie strzałki – jedna nad drugą. Często na butelkach znajdują się również dodatkowe oznaczenia producenta – najczęściej ikony lub napis „butelka zwrotna”, aby ułatwić konsumentom decyzję, co należy zrobić z pustym opakowaniem.

Żabka przypomina: butelek zwrotnych nie wyrzucaj do pojemników na szkło

- Butelka zwrotna to szkło, de facto nie jest to błędem – mogłaby trafić do „zielonego” pojemnika, ale jest to mało ekologiczne rozwiązanie. Najkorzystniejsze z perspektywy ochrony środowiska jest oddanie butelki oznaczonej jako opakowanie wielokrotnego użytku z powrotem do sklepu. Robiąc to, dajemy jej szansę nawet 20-krotnego ponownego użytku - informuje Żabka.

- Wyrzucenie takiej butelki do kosza nie jest korzystne dla środowiska z kilku powodów: nie trafi ponownie do obiegu, a z produkcją nowej butelki wiąże się potrzeba zużycia m.in. energii potrzebnej do jej produkcji, a z tym wiążą się emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. W przypadku butelek bezzwrotnych zielony kosz na odpady szklane jest dla nich jak najbardziej właściwym miejscem, z którego trafią do recyklingu - dodaje siec.

Produkcja 1 tony szkła

Butelki wielokrotnego użytku w przemyśle piwowarskim w Polsce stanowią 45% wszystkich opakowań (45% to puszki aluminiowe, 5% butelki bezzwrotne i 5% opakowania typu KEG). Zastąpienie butelki wielokrotnego użytku butelką jednorazową oznaczałoby 1 mln ton szkła do recyklingu rocznie. Średni cykl życia butelki zwrotnej wynosi od 15 do nawet 26 razy. Szklana butelka zwrotna może zatem zastąpić średnio około 20 butelek bezzwrotnych. To oszczędność ogromnej ilości surowców. Według danych Browarów Polskich przedstawionych w infografice „Butelka wielokrotnego użytku w sektorze piwowarskim”, produkcja 1 tony szkła wymaga zużycia średnio 1,1 MW mocy w przeliczeniu na 1 butelkę oraz 800 kg piasku, 280 kg wapnia, 230 kg sody i 30 kg barwników na tonę szkła. Co więcej, produkcja 1 tony szkła powoduje także produkcję ok. 10 m3 ścieków. Efektywność obecnego systemu dla zwrotnej butelki dla piwa wynosi ok. 90% - co oznacza utratę zaledwie 1 na 10 butelek. Oddając butelki zwrotne w sklepie, klienci Żabki przyczyniają się do utrzymania tej wysokiej efektywności i ochrony środowiska.

– Szklana butelka zwrotna to podwójnie dobre rozwiązanie. Sama w sobie wykonana jest w ponad połowie ze stłuczki szklanej, czyli z recyklingu, a dodatkowo jest to opakowanie wielokrotnego użytku – szkło się nie starzeje. Wystarczy zwrócić butelkę do sklepu, z którego trafi do browaru, zostanie umyta i ponownie napełniona. Zwrotność butelek ma bardzo duży wpływ na ślad węglowy naszych opakowań. Dokładamy wszelkich starań, aby krążyły w rynku jak najdłużej, ale to od konsumentów zależy, ile będą miały „żyć”, czyli powtórnych napełnień – dodaje Teresa Aldea, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju Carlsberg Polska.

Żabka daje rabat za butelki zwrotne

Butelka zwrotna jest przyjaznym dla środowiska opakowaniem, dlatego warto pamiętać o możliwości zwrotu butelki przy zakupie napojów piwnych w Żabce. Akcja Żabki i producentów dotyczy piw, w tym bezalkoholowych, w butelkach zwrotnych z listy, która dostępna jest m.in. w regulaminie akcji, w tym również pustych butelek po piwie, zakupionych poza siecią Żabka. Zwrot butelki pozwoli na naliczenie rabatu w wysokości 50 gr za zakup kolejnej butelki piwa. Wysokość rabatu uzależniona jest od liczby zakupionych butelek piwa. Limit na paragon to 20 szt. butelek przy jednej transakcji.