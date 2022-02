Żabka rusza z działaniami na rzecz obywateli Ukrainy

24 lutego wojska rosyjskie przekroczyły granicę z Ukrainą i rozpoczęły operację militarną na pełną skalę. Wielu Ukraińców ucieka przed wojną do naszego kraju, w którym organizowana jest dla nich pomoc. Firm z Polski włączają się w działania na rzecz obywateli Ukrainy. Jedną z nich jest Żabka Polska.



Żabka rusza z działaniami na rzecz obywateli Ukrainy, fot. shutterstock

Żabka wspiera Ukraińców

- W pełni solidaryzujemy się ze społecznością ukraińską. Wobec tej bezprecedensowej sytuacji czujemy się zobowiązani do udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności osobom związanym z naszą firmą - informuje w mediach społecznościowych Żabka Polska.

- Dlatego niezwłocznie podjęliśmy działania mające na celu ustalenie najpilniejszych potrzeb oraz zapewnienie wsparcia za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Nawiązaliśmy bezpośrednią współpracę z Polski Czerwony Krzyż oraz PCPM - Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej - podaje sieć handlowa.

- Deklarując wsparcie, skontaktowaliśmy się także z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, która zajmie się koordynacją pomocy humanitarnej. W ramach Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji zaangażowaliśmy się w działania zmierzające do wystosowania wspólnego pisma do rządu w sprawie wprowadzenia ułatwień w zakresie pozwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy oraz ich zamieszkania w Polsce. To niezwykle smutny czas dla wszystkich ludzi na świecie, dla których pokój i ludzkie życie są najwyższymi wartościami - informuje Żabka.

Do Polski może ruszyć nawet 3 mln Ukraińców

W 2021 r. w urzędach pracy wpisano do ewidencji 1,63 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcowi. To więcej niż w 2020 i 2019 r. Teraz nad Ukrainą zebrały się czarne chmury związane z inwazją Rosji na tej kraj. Do Polski według szacunków może ruszyć od 1 do nawet 3 mln Ukraińców - informuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Personnel Service S.A.

- Kluczowym jest, aby dla osób, które wystąpią o wizę humanitarną czy ochronę międzynarodową, uruchomić szybką ścieżkę załatwienia wszystkich formalności umożliwiających podjęcie zatrudnienia w naszym kraju. To pozwoli na szybszą adaptację. Tutaj mam też apel do pracodawców, aby zatrudniając uchodźcę zaoferować mu możliwość wypłacenia zaliczki wynagrodzenia po pierwszym przepracowanym tygodniu. Dzięki temu osoby, które do nas przyjadą zabezpieczą swój byt już od samego początku. A pamiętajmy, że często mogą być to całe rodziny. I to właśnie na nich warto się skupić - dodaje.