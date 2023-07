Żabka w sumie w ub.r. sprzedała prawie 74 mln hot dogów, a w najlepszym sprzedażowo dniu – ok. 370 tys. hot dogów. Klienci Żabki mogą spróbować kilkunastu różnych kombinacji smakowych hot dogów, dobierając według uznania rodzaj kiełbaski (w tym także bezmięsną) i sosu.

Żabka sprzedała blisko 74 mln hot-dogów

Żabka obchodzi dzień hod doga

W ofercie sieci okazjonalnie pojawiają się także unikatowe kolorowe hot dogi – były już Black Dog i Love Dog, a z okazji przypadającego 4 lipca Światowego Dnia Hot Doga we wszystkich ponad 9600 sklepach Żabka można znaleźć „słoneczną” wersję tej ciepłej przekąski, czyli Summer Doga. Sieć przygotowała także wyjątkową ofertę z tej okazji – 4 lipca br. wszystkie hot dogi dostępne będą w atrakcyjnej cenie 4,99 zł/szt. przy zakupach z aplikacją Żappka.

Światowy Dzień Hot Doga obchodzony jest w dniu Święta Niepodległości USA. Początek temu wydarzeniu dał zorganizowany w Nowym Jorku w 1916 roku konkurs jedzenia hot dogów, który odbył się właśnie z okazji Święta Niepodległości. Sama przekąska pochodzi jednak z Niemiec i jej historia sięga XV w., kiedy to we Frankfurcie nad Menem powstały pierwsze parówki. Nieco później, bo w drugiej połowie XIX w. w Coney Island, otwarto pierwszą budkę, z której sprzedawano hot dogi.

Hod dogi przygotowane przez robota

Dziś hot dog jest jedną z najbardziej znanych na świecie ciepłych przekąsek, a konkursy jedzenia ich na czas są wciąż organizowane (rekordzista był w stanie zjeść w ciągu 10 minut aż 69 sztuk!). Hot dog to także ulubiona ciepła przekąska klientów sieci Żabka, a hot dogi – w różnych wersjach smakowych – są niekwestionowanym hitem sprzedażowym Żabki. Można je kupić we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci, są one także w ofercie placówek sezonowych oraz mobilnych Żabek, które można spotkać na koncertach i wydarzeniach kulturalnych. Z kolei w bezobsługowej Żabce Nano przy ul. Dobrej 54 w Warszawie hot dogi przygotowuje robot Robbie.

Hot dogi w wersji kolorowej

Klienci Żabki mogą spróbować kilkunastu różnych kombinacji smakowych hot doga, wedle uznania dobierając rodzaj kiełbaski oraz sosu. Mogą także wybrać kolorowe hot dogi, które pojawiają się w sklepach sieci w ramach ofert czasowych. Lepiej znany konsumentom Black Dog, czyli limitowana, czarna wersja tej ciepłej przekąski przygotowana z okazji Black Friday, sprzedawała się w liczbie niemal 20 sztuk dziennie, a tegoroczna nowość, którą Żabka zaskoczyła klientów z okazji święta zakochanych, czyli różowy Love Dog – w ponad 6 sztukach dziennie.

Summer Dog wciąż w ofercie

Z okazji rozpoczynającego się lata i wakacji Żabka po raz kolejny zaskoczyła klientów, wprowadzając do oferty limitowaną, „słoneczną” wersję hot doga, czyli Summer Doga. Przekąska ta składa się z żółtej bułki i żółtej kiełbaski z dodatkiem mango. Do tego zestawu najlepiej pasują dwa nowe, wyjątkowe sosy Summer – słodki mango lub pikantny pomidor-mięta. Summer Dog będzie dostępny w ofercie Żabki do wyczerpania zapasów.

W Światowym Dniu Hot Doga, czyli 4 lipca br., wszystkie hot dogi z aktualnej oferty Żabki będą dostępne w atrakcyjnej cenie 4,99 zł za sztukę przy zakupach z aplikacją Żappka.

