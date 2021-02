Żabka stawia na e-logistykę przy wsparciu Asseco

Żabka we współpracy z Asseco Data Systems, jako pierwsza firma w polskim handlu, wykorzystuje na masową skalę kwalifikowane usługi zaufania w obszarze logistyki. Sieć wdrożyła pierwsze i projektuje kolejne mechanizmy potwierdzania wszelkich czynności logistycznych związanych z dostawami towarów do wszystkich franczyzobiorców na terenie całego kraju.

Dzięki zastosowaniu kwalifikowanych podpisów i pieczęci ze znacznikiem czasu oraz kwalifikowanej walidacji cały proces dowodowy zrealizowanych dostaw, oraz czynności odbiorowych został zaprojektowany i wdrożony w postaci elektronicznej. Wprowadzone rozwiązania praktycznie do zera zredukują liczbę papierowych dokumentów, znacznie ułatwiając ich archiwizację i oszczędzając tony papieru.

– We współczesnym, niezwykle dynamicznie zmieniającym się świecie szybkość i bezpieczeństwo przepływu informacji są kluczowe, niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa. Rosnące wymagania rynku sprawiają, że elektroniczna wymiana danych pomiędzy poszczególnym ogniwami łańcucha dostaw staje się pożądanym standardem i jeszcze bardziej poprawia konkurencyjność firmy na rynku. Trend ograniczania dokumentacji papierowej zyskuje na popularności m.in. w handlu, którego jednym z kluczowych obszarów jest właśnie logistyka dostaw – mówi Katarzyna Słabowska, dyrektor Departamentu Logistyki w firmie Żabka Polska.

We wrześniu 2020 r. Żabka informowała o masowym wykorzystaniu podpisów kwalifikowanych do zdalnego podpisywania dokumentów pomiędzy centralą sieci a franczyzobiorcami. Żabka poszła o krok dalej i wdrożyła kolejny etap cyfryzacji procesów związanych z tzw. e-logistyką towarów rozumianych jako ich dostawy, ale także zwroty. Eliminacja dokumentów papierowych lub ich znaczne ograniczanie to tylko jeden z kluczowych elementów, który przyczynił się do realizacji projektu. Pozostałe dwa elementy to prawne zabezpieczenie, w sposób elektroniczny, przekazywania towarów między uczestnikami procesów logistycznych oraz – co za tym idzie – zapewnienie pełnej audytowalności w czasie rzeczywistym obrotu towarami.

Franczyzobiorcy dzięki procesom e-logistyki zyskali przede wszystkim czas i szybki dostęp do informacji, których oczekują, a zastosowanie kwalifikowanych usług zaufania zapewnił im spokój prawny ze zrealizowanych czynności logistycznych.