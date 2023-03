Żabka zainicjowała w 2022 r. program „Studium Przedsiębiorczości”. Projekt skierowany jest przede wszystkich do młodych osób, w tym studentów oraz organizacji rządowych i pozarządowych, które promują edukację nieformalną.

W jego ramach sieć nawiązała współpracę z kilkunastoma uczelniami w kraju, z akademickimi i lokalnymi Inkubatorami Przedsiębiorczości, a także NGOs. Studium obejmuje zajęcia prowadzone przez ekspertów Żabki z różnych obszarów przedsiębiorczości. Spotkania mają na celu podnoszenie kompetencji uczestników oraz budowanie wiedzy o własnej działalności.

Żabka chce uczyć przedsiębiorczości

– Przedsiębiorczość to niezwykle ważny obszar, który warto rozwijać już od najmłodszych lat. Jak pokazują różne badania czy analizy, duża część społeczeństwa postrzega się jako mało przedsiębiorcza, jednocześnie marząc o prowadzeniu własnego biznesu. W rzeczywistości to atrybut, który posiada wielu, ale trzeba pomóc im go odkryć i wzmocnić. Warunkuje on nie tylko funkcjonowanie firm, ale również ma ogromny wpływ na kształtowanie kariery zawodowej młodych osób. Dlatego tak duże znaczenie ma edukacja w tym zakresie. Chętnie angażujemy się we własne projekty i nadal będziemy je aktywnie rozwijać, a także uczestniczyć w zewnętrznych inicjatywach z tego obszaru – podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

W 2022 r. sieć realizowała współpracę z 14 uczelniami i jedną szkołą policealną, wśród nich Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Akademią Pomorską w Słupsku, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Akademią Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach czy Politechniką Koszalińską. Zajęcia stacjonarne i online prowadzone były przez specjalistów z Działu Szkoleń Rozwojowych Żabki, przede wszystkim z zakresu umiejętności miękkich, a także budowania wiedzy o franczyzowym modelu biznesowym.

Dni Otwarte z Żabką

Współpraca była realizowana w formie różnych wydarzeń. Przedstawiciele sieci byli obecni na ogólnopolskich spotkaniach wspierających przedsiębiorczość i rozwój talentów, w tym Gra o Karierę, Ogólnopolski Tydzień Kariery – „Złap za stery do swojej kariery” czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

Zarówno na uczelniach, ale także współpracując z innymi podmiotami, realizowana była inicjatywa w postaci Dni Otwartych z Żabką ze specjalnymi stoiskami, w ramach których wszyscy zainteresowani systemem franczyzowym i działalnością sieci mogli pozyskiwać bliższe informacje na ten temat.

Edukacja nt. przedsiębiorczości w 2023 r.

W bieżącym roku Żabka planuje kontynuację współpracy z Biurami Karier i organizacjami, którym przyświeca idea rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w tym w środowisku studenckim. Sieć angażuje się w II edycję Inkubatora Przedsiębiorczości, która rozpoczęła się w styczniu i odbędzie się na Akademii Biznesu we Wrocławiu i na Wydziale Nauk Stosowanych we Wrocławiu. W marcu wystartował Inkubator Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a pod koniec miesiąca ruszy kurs w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

