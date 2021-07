Żabka: Stawiamy na EKOmaty, butelki z recyklingu i zieloną energię

Ekologia jest elementem DNA naszej firmy, wpisanym w podstawy działalności. Inicjatywy, które podejmujemy, koncentrują się wokół kluczowych obszarów istotnych dla ochrony środowiska naturalnego - informuje Żabka Polska.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 22-07-2021, 12:27

Żabka: Stawiamy na EKOmaty, butelki z recyklingu i zieloną energię, fot. shutterstock

Żabka wycofała plastikowe torby na zakupy, jak i te, w które pakowane są owoce, warzywa i pieczywo.

W swoich markach własnych sieć wprowadziła butelki pochodzące w 100 proc. z recyklingu.

Żabka edukuje franczyzobiorców w zakresie segregacji surowców wtórnych i zachęca do podejmowania ekologicznych wyborów.

Coraz więcej przedsiębiorstw handlowych i spożywczych angażuje się w działania mające na celu ograniczenie swojego śladu węglowego. Jedną z takich firm jest Żabka Polska, która, jak podkreśla w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, z myślą o planecie podejmuje decyzje biznesowe już na etapie tworzenia produktów oraz usług.

Sieć handlowa prowadzi również szereg działań, które pomagają klientom wyrabiać w sobie dobre nawyki.

- Jako pierwsza z sieci handlowych na polskim rynku, Żabka wycofała plastikowe torby na zakupy, jak i te, w które pakowane są owoce, warzywa i pieczywo. Zamiast nich, klienci mogą skorzystać z nieodpłatnych papierowych torebek. Naszym celem jest uświadamianie klientów już w trakcie zakupów, a w efekcie budowanie dobrych nawyków ekologicznych, w tym nawyku robienia zakupów z własnymi torbami. Takie podejście wydaje się skuteczne. Większość naszych klientów odwiedza nasze sklepy z własną siatką na zakupy - informuje Żabka Polska.

Żabka pomaga segregować odpady

- Nie wszyscy Polacy mają dobrze wyrobiony nawyk segregacji śmieci. Aby ułatwić segregowanie, Żabka systematycznie wprowadza na opakowaniach produktów marki własnej informacje o tym, jak zagospodarować zużyte opakowania. Stosowane oznaczenia są proste i intuicyjne. Wprowadzenie systemu oznaczeń na opakowaniach produktów marki własnej ma zachęcić jak największe grono klientów do właściwej selekcji odpadów - tłumaczy sieć.

W rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Żabka podkreśla, że przykłada ogromną wagę do tego, by opakowania produktów jej marek własnych powstawały z produktów przyjaznych środowisku.

- Jako pierwsza sieć handlowa wprowadziliśmy butelki pochodzące w 100 proc. z recyklingu (tzw. rPET) w swoich markach własnych: Foodini, sokach Wycisk, shotach S! i wodzie Od Nowa. Specjalny znak i hasło prezentowane na opakowaniu są gwarancją tego, że butelki marek własnych nie tworzą kolejnego pierwotnego plastiku i nie generują kolejnych śmieci. Daje to klientom pewność, że ich wybór jest dobry nie tylko dla zdrowia, ale także dla planety. Butelki rPET pochodzące w 100% z recyklingu mają o 30% mniejszy ślad węglowy w odniesieniu do ich odpowiedników z pierwotnego plastiku. Polacy udowadniają, że opakowania rPET są przez nich preferowane. Dla 51% osób jest to kwestia istotna i zachęcająca do zakupu - podaje sieć handlowa.

EKOmaty - drugie życie plastiku

Żabka zachęca również klientów do oddawania plastikowych butelek i puszek. EKOmaty umieszczone przy wybranych sklepach Żabka to innowacyjne rozwiązanie, które sieć Żabka wdrożyła wspólnie z firmą Żywiec Zdrój. Jest to krok w kierunku dawania plastikowi drugiego życia zgodnie z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Jako zachętę, Żabka wprowadziła zasadę, że klienci, którzy oddadzą plastikowe i metalowe opakowania po napojach do EKOmatów umieszczonych przy sklepach Żabka, mogą liczyć na dodatkowe punkty lojalnościowe w aplikacji żappka. Za każde wrzucone opakowanie otrzymają 10 żappsów. Dzięki takim działaniom aż 1000 butelek dziennie jest odbieranych ze sklepów Żabka i otrzymuje drugie życie. Z przeprowadzonych w sklepach badań konsumenckich wynika, że 98% klientów Żabki docenia to rozwiązanie jako przyjazne środowisku, a 85% klientów Żabki uważa również, że jest to praktyczne rozwiązanie.

- Żabka z zasady, jako sklep sąsiedzki, do którego klienci udają się po zakupy pierwszej potrzeby, sprzyja temu, aby nie gromadzić niepotrzebnych zapasów, a zużywać zakupione produkty żywnościowe na bieżąco. Jeśli czegoś zabraknie, zawsze można odwiedzić najbliższy sklep Żabka, otwarty w dogodnych godzinach i zawsze blisko, i zakupić to co jest w danym momencie potrzebne - tłumaczy sieć handlowa.

Żabka zachęca także klientów i franczyzobiorców do zbiórki plastikowych butelek i darowania im drugiego życia. Akcja ma charakter pilotażu, jest prowadzona w 30 sklepach w Warszawie. Z zebranych opakowań powstaną butelki wody mineralnej marki własnej OD NOWA. Żabka chce, by dzięki akcji klienci wyrobili w sobie nawyk oddawania plastikowych opakowań po napojach, tak jak oddaje się butelki szklane.

Model gospodarki cyrkularnej

Żabka podkreśla, że ekologia jest elementem DNA firmy, wpisanym w podstawy jej działalności.

- Inicjatywy, które podejmujemy, koncentrują się wokół kluczowych obszarów istotnych dla ochrony środowiska naturalnego. Z myślą o planecie, Żabka podejmuje decyzje biznesowe już na etapie tworzenia produktów oraz usług. Ogranicza ilość wytwarzanych odpadów i minimalizuje zużycie surowców pierwotnych. Stosuje model gospodarki cyrkularnej – surowce pozostają w obiegu zamkniętym i są wykorzystywane ponownie. Firma promuje też wśród klientów wspólną odpowiedzialność za środowisko naturalne - mówi serwisowi portalspozyczy.pl Biuro Prasowe Żabka Polska.

Niedawno Żabka zainwestowała w kolejne elektryczne samochody dostawcze marki Volkswagen, pierwsze w Europie elektryczne samochody dostawcze z zabudową serwisową. Pojazdy te będą wykorzystywane do wyjazdów serwisowych sklepów w czterech miastach Polski: Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Krakowie. Zakupione przez Żabkę Volkswagen Transporter ABT to samochody bezemisyjne, nie zanieczyszczające powietrza spalinami, a dodatkowo nie emitujące hałasu.

Sieć handlowa prowadzi również program "Naturalnie Razem", w ramach którego odbiera od franczyzobiorców folię i makulaturę. Pozyskane w ten sposób kartony i folia strech otrzymują drugie życie, są kierowane do dalszego przetworzenia. Program zbiórki surowców działa od 2018 roku.

- W ramach programu edukujemy franczyzobiorców w zakresie segregacji surowców wtórnych i zachęcamy do podejmowania ekologicznych wyborów. Włączyło się do niego ponad 4 tys. z ponad 7 tys. sklepów Żabka. W 2020 roku zebrano 12 000 ton surowców tj. o 50% więcej niż w latach poprzednich. Program przynosi korzyści samej przyrodzie przyczyniając się do znacznego odzyskiwania surowców, a franczyzobiorcom ułatwia zarządzanie strumieniem odpadów - informuje Żabka.

Sklep Żabki zasilany w 100% zieloną energią

Sieć testuje również możliwości związane z zasilanym swoich sklepów i centrów logistycznych zieloną energią.

W listopadzie 2020 roku Żabka uruchomiła w Warszawie przy ul. Lewandów 46H sklep zasilany w 100% zieloną energią. Testowanych jest w nim ok. 20 przyszłościowych rozwiązań prośrodowiskowych, skupionych wokół 4 filarów: zielona energia, czyste powietrze, zielony transport i drugie życie. Są to m.in. podłoga kinetyczna, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, szyby z solarnymi kropkami kwantowymi czy EKOmat – automat do selektywnej zbiórki butelek i puszek. Prąd w sklepie pochodzi w 100% z odnawialnych źródeł, przede wszystkim z energii słonecznej wygenerowanej z 40 paneli fotowoltaicznych oraz z farmy wiatrowej Wierzcholas. Sklep w ciągu miesiąca redukuje emisję CO₂ o tyle, ile pochłania 300 drzew w tym samym czasie.

Budowane obecnie w pełni zautomatyzowane Centrum Logistyczne Żabki w Radzyminie koło Warszawy również będzie wyposażone w szereg rozwiązań pro-ekologicznych. W nowym CL zastosowany zostanie szereg rozwiązań, dzięki którym obiekt będzie spełniał funkcje logistyczne przy zachowaniu dbałości o niską emisję CO2 do atmosfery. Budynek będzie zasilany zieloną energią z paneli fotowoltaicznych. Inwestycja skorzysta także ze specjalnej kostki antysmogowej oraz systemu wody szarej dla zwiększenia efektywności jej zużycia.

- Czy według Państwa sieci handlowe mogą mieć realny wpływ na zmianę postaw konsumentów w zakresie większego dbania o środowisko? - Uważamy, że wspólnie, nawet małymi krokami można osiągnąć dużo. Przede wszystkim, najważniejsze jest wyrobienie właściwych nawyków. Jako duża sieć handlowa mamy możliwość dawania dobrego przykładu nie tylko naszym klientom, ale także dostawcom i franczyzobiorcom, aby wspólnie zrobić coś dobrego dla środowiska. Dlatego prowadzimy wiele inicjatyw mających na celu ochronę środowiska i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Jak najbardziej, czujemy spoczywającą na dużych firmach odpowiedzialność, dlatego wszelkie decyzje biznesowe są analizowane również pod kątem ich wpływu na środowisko - podkreśla sieć handlowa.

- W Żabce uważamy, że nie można myśleć doraźnie jedynie o tym, co jest tu i teraz. Myślenie o wspólnym jutrze wymaga podjęcia konkretnych działań już dziś, dlatego każdego dnia troszczymy się o dobrostan środowiska naturalnego i lokalnych społeczności. Wierzymy, że suma wielu małych kroków, ale podejmowanych sukcesywnie i w sposób ciągły, ma ogromne znaczenie. W poczuciu odpowiedzialności za naszą planetę wraz z rozwojem firmy zmieniamy nasz wpływ na otoczenie bliższe i dalsze. W ten proces włączamy naszych franczyzobiorców, pracowników i klientów - podsumowuje Żabka Polska.