Żabka: Strategia ESG jest korzystna dla firm

Strategie, które zawierają elementy pozafinansowe zintegrowane z działalnością biznesową korzystnie wpływają na przedsiębiorstwa – mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG, Grupa Żabka.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 24-05-2022, 19:47

Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG, Żabka Polska, fot. PTWP

Żabka: Chcemy generować wartość pozafinansową

Na ile ESG generuje koszty, a na ile przynosi długoterminowe korzyści?

– Mówiąc o włączaniu czynników pozafinansowych do naszych strategicznych decyzji biznesowych przede wszystkim myślimy o tym, jak generować wartość, zarówno tą finansową jako i pozafinansową. Naturalnie wdrażanie wszelakich rozwiązań biznesowych i realizacja strategii są kosztochłonne. Jeżeli natomiast mówimy o tematyce odpowiedzialności w biznesie i wkładu przedsiębiorstw do długoterminowego rozwoju, mówimy także o długoterminowej inwestycji, która na wiele sposobów się opłaca – mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG, Grupa Żabka.

– Strategie, które zawierają elementy pozafinansowe idealnie zintegrowane z codzienną działalnością biznesową korzystnie wpływają na przedsiębiorstwa, na ich właścicieli, społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne – tłumaczy.

Żabka realizuje strategię odpowiedzialności biznesu

Jakie ma Żabka cele na najbliższe parę miesięcy, jeżeli chodzi o ESG?

– Skupiamy się na realizacji strategii odpowiedzialności biznesu, którą przyjęliśmy w zeszłym roku. Podjęliśmy ogromne zobowiązanie, aby jako grupa tworzyć warunki do zrównoważonego życia dla każdego i na co dzień. Podejmując każdą decyzję biznesową chcemy mieć pozytywny wpływ na nasze otoczenie – tłumaczy.

– Jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania, to pracujemy dalej w zakresie tematów żywnościowych. Oznaczamy produkty naszych marek własnych Nutri-Score, które podpowiadają naszym konsumentom, jak tworzyć zbilansowaną dietę. Uruchomiliśmy również pilotaż narzędzia technologicznego nazywanego „Dobra paczka”. Narzędzie to będzie ułatwiało ratować produkty żywieniowe, gdy zbliża się ich data przydatności do spożycia – opowiada Rafał Rudzki.

Oprac. na podst. fragmentów rozmowy wideo. Zapraszamy do obejrzenia całości!