Żabka testuje gospodarkę o obiegu zamkniętym dla marki własnej

Klienci, którzy wezmą udział w projekcie, zostaną nagrodzeni dodatkowymi punktami lojalnościowymi, czyli tzw. żappsami – 10 żappsów za każdą przyniesioną pustą butelkę plastikową.

Żabka kontynuuje działania w zakresie odpowiedzialności społecznej, podejmując kolejne kroki i promując recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. Od początku roku systematycznie wprowadza na opakowaniach produktów marki własnej informacje o tym, jak właściwie segregować zużyte opakowania. Dba także o to, by jak najwięcej z nich powstawało z surowców wtórnych. Przy okazji akcji, sieć w innowacyjny sposób wykorzystuje także aplikację żappka, w ramach której za oddany plastik klienci otrzymają punkty lojalnościowe – żappsy.

- Wpływ plastiku na stan środowiska to aktualnie jeden z najważniejszych tematów społecznych. Tymczasem każdy z nas, robiąc nawet małą rzecz, może przyczynić się do poprawy stanu naszej planety. Dlatego jako pierwsza firma w Polsce, wspólnie z naszymi klientami i franczyzobiorcami, zamierzamy przetestować działanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Gorąco więc zachęcamy mieszkańców dwóch dzielnic Warszawy – Pragi Północ i Południe – by przy okazji zakupów w Żabce, przynosili do sklepu puste opakowania po napojach. Wspólnie pokażemy, że małe, proste działania składają się na duży, namacalny efekt. Plastik ten trafi bowiem ponownie na rynek w postaci butelki wody mineralnej OD NOWA. Mamy również nadzieję, że dzięki naszej akcji klienci wyrobią w sobie nawyk oddawania do sklepu pustych plastikowych butelek, tak jak robią to już ze zwrotnymi butelkami szklanymi – mówi Anna Gorączka Green officer w firmie Żabka Polska.

Akcja ma charakter pilotażowy i biorą w niej udział 23 sklepy Żabka zlokalizowane na terenie dwóch warszawskich dzielnic – Praga Północ i Praga Południe. W placówkach tych staną specjalne kosze, do których warszawiacy, przy okazji zakupów, mogą wrzucić przyniesione opakowania po napojach.