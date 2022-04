Żabka testuje nowe rozwiązania. Sklepy mają komunikować się z pracownikami

W Żabce Smart, działającej przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu, badane są nowe rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorców. Ta wyjątkowa Żabka „komunikuje się” z franczyzobiorcą i sprzedawcami oraz „wykonuje” za nich niektóre czynności.

Autor: AK

Data: 11-04-2022, 12:28

W Żabce Smart ba ul. Półwiejskiej w Poznaniu testowane sa nowe rozwiązania technologiczne dla całej sieci/ fot. mat. prasowe

Czujniki zalania, automatyczny pomiar temperatury w sklepie, pomiar zużycia energii czy komunikacja na słuchawki uwalniają ich czas, pozwalają skupić się na obsłudze klienta, a przy tym są przyjazne dla planety. Po przeanalizowaniu wyników osiągniętych przez sklep, Żabka wybierze najbardziej efektywne rozwiązania i zaadaptuje je w większej liczbie należących do sieci placówek. To kolejny krok w realizacji strategii franczyzocentryczności, zgodnie z którą sieć tworzy innowacyjne rozwiązania pomagające przedsiębiorcom prowadzić lokalny biznes.

Projekt Żabki Smart wpisuje się także w Strategię Odpowiedzialności Żabki, której jednymi z głównych obszarów są troska o środowisko naturalne, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2025 r., oraz podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z siecią. Smart technologia jest bowiem efektywna energetycznie i znacznie usprawnia pracę franczyzobiorcy.

– Żabka jest jedną z najbardziej innowacyjnych franczyz na rynku. Rozwijamy lokalną przedsiębiorczość w oparciu o nowe technologie, by przedsiębiorcy mogli łatwo przystosowywać prowadzenie biznesu do aktualnych wyzwań i jeszcze lepiej spełniać oczekiwania klientów. Nowe, inteligentne rozwiązania zastosowane w Żabce w Poznaniu, wspierają naszych franczyzobiorców w zarządzaniu swoim sklepem, ale są również energooszczędne. Dzięki temu optymalizujemy koszty i jesteśmy przyjaźni środowisku – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Rozwiązania zastosowane w Żabce Smart

Żabka Smart „komunikuje się” z franczyzobiorcą i sprzedawcami oraz „wykonuje” za nich niektóre czynności. Dzięki słuchawkom obsługa sklepu otrzymuje komunikaty dotyczące ewentualnej awarii sprzętu chłodniczego i konieczności zabezpieczenia towaru, czy informacje o sytuacjach wymagających interwencji człowieka, jak np. brak parówek na rollerze czy kawy w kawomacie oraz konieczności wyczyszczenia tych urządzeń. Takie rozwiązanie gwarantuje pełną dostępność oferty dla klienta, a poprzez odpowiednią konserwację i eksploatację przedłuża żywotność znajdujących się w sklepie urządzeń.

Dzięki pomiarowi temperatury można łatwo dostosować temperaturę w sklepie do aktualnie panujących warunków atmosferycznych, a możliwość generowania raportów dla Sanepidu znacznie odciąży franczyzobiorcę. Pomiar zużycia energii pozwala na weryfikację poprawności działania urządzeń oraz na jeszcze efektywniejsze poszukiwanie nowych metod optymalizacji zużycia i zarządzania energią w sklepie. Czujniki zalania wykryją usterki sprzętu chłodniczego, system automatycznie zawiadomi o nich serwis, co daje gwarancję szybszego czasu reakcji ekipy serwisowej, umożliwia weryfikację online jej skuteczności, w efekcie obniżając koszty oraz redukując czas przestoju sklepu. Istotnym celem projektu Smart Żabki jest poprawa bezpieczeństwa franczyzobiorców i sprzedawców. System wizyjny przed i wewnątrz sklepu, komunikaty głosowe przed sklepem odstraszają potencjalnych włamywaczy. Z kolei zainstalowane na zewnątrz czujniki, po wykryciu intruza, automatycznie zawiadomią o tym ochronę.

Testy w Poznaniu

– Zastosowane w sklepie rozwiązania znacznie usprawniają jego prowadzenie i pozwalają nam skupić się na tym, co robimy najlepiej, czyli na sprzedaży oraz obsłudze klientów. To bardzo ważne, by budować dobre, lokalne relacje z naszymi klientami – mówi Marta Tołwińska, franczyzobiorczyni sklepu przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu.

Smart technologie testuje franczyzobiorca oraz pracownicy sklepu przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu. To m.in. na podstawie ich opinii i sugestii zmian wybrane zostaną rozwiązania, które w kolejnym etapie testu zostaną zaadoptowane w większej liczbie placówek.

Inne zaawansowane narzędzia technologiczne

Żabka już dziś zapewnia franczyzobiorcom zaawansowane narzędzia technologiczne, np. umożliwiającą zarządzanie sklepem z poziomu smartfona aplikację Cyberstore czy kasy samoobsługowe. By dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania na rynku, Żabka wprowadziła też – jako pierwsza sieć w Polsce – nowe ubezpieczanie zbiorowe dla franczyzobiorców. „Polisa na biznes” to unikatowa inicjatywa, której celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego z niepowodzeniem biznesowym w ramach własnej działalności – w momencie zakończenia współpracy pozwala pokryć ewentualne starty finansowe.