Dzisiaj z siecią Żabka współpracuje ponad 7600 franczyzobiorców, którzy prowadzą ponad 9000 sklepów. - Rozwój sieci naszych sklepów następuje mimo coraz trudniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej - mówi Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

Żabka w 2022 roku postawiła na inwestycje i nowe formaty, fot. shutterstock

Fundusz CVC wyjdzie z inwestycji?

18 stycznia br. media obiegła informacja, że Fundusz CVC, który jest właścicielem Żabki od prawie sześciu lat, nie wyklucza wyjścia z inwestycji przez giełdę.

Tomasz Szacoń, właściciel firmy doradczej RetailPoland Consulting LTD zauważa, że Żabka jest kuszącym kąskiem, tylko jeszcze nie wiadomo, dla kogo.

- Żabka rośnie bardzo szybko wykorzystując modę na szybkie zakupy. Świetna lokalizacja i trendowe produkty przyciągają do sklepów wszystkie pokolenia konsumentów. Młodzi znajdują tutaj nowości, z którymi się utożsamiają, ciągle zajęte białe kołnierzyki wpadają po coś do jedzenia na szybko. A nauczeni doświadczeniem seniorzy zaoszczędzą kupując wielopaki - wylicza Szacoń.

Łukasz Targoszyński, Partner w kancelarii BakerMcKenzie w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl przypomina, że kupowanie aktywów z perspektywą wyjścia z inwestycji po pewnym czasie jest podstawą działalności funduszy private equity.

- Dlatego całkiem naturalne w przypadku funduszy jest analizowanie sytuacji na bieżąco i podejmowanie optymalnej decyzji dotyczącej exitu na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej. W przypadku dużych i dobrze rozwijających się podmiotów, a takim z pewnością jest Żabka, giełda jest zwykle jedną z możliwych opcji wyjścia - tłumaczy prawnik.

CZYTAJ WIĘCEJ: Kto kupi Żabkę? Są dwa warianty!

Żabka wspiera franczyzobiorców

W ostatnich latach Żabka Polska rozwijała się w wielu obszarach. A jaki był ubiegły rok dla spółki?

Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska tłumaczy w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że rok 2022 to dla Żabki okres rozwoju i inwestycji w unikatowe rozwiązania, które zmieniają doświadczenie zakupowe klientów oraz zwiększają komfort i efektywność pracy franczyzobiorców.

- Aktualnie z siecią współpracuje ponad 7600 franczyzobiorców, którzy prowadzą ponad 9000 sklepów Żabka w całym kraju. Rozwój sieci naszych sklepów następuje mimo coraz trudniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatnie lata nie należą do najłatwiejszych dla przedsiębiorców m.in. z powodu pandemii COVID-19, a następnie wojny w Ukrainie, mającej wpływ na światową gospodarkę i przekładającej się m.in. na wzrost cen surowców energetycznych. W takich momentach staramy się jeszcze bardziej wspierać współpracujących z nami franczyzobiorców - opowiada Przemysław Kijewski.

- Wyposażyliśmy ich w narzędzia i rozwiązania, których zadaniem jest pomoc w zarządzaniu sklepami, dostawami, minimalizacja ryzyka przeterminowania towaru czy lepsza organizacja pracy franczyzobiorcy i jego zespołu. Technologiczne udogodnienia zwiększają więc komfort oraz bezpieczeństwo w placówkach, a to pozwala lepiej planować przyszłość biznesu. Ponosimy również koszt wynajmu i dostosowania lokali pod sklepy, wyposażając je w meble i niezbędny sprzęt. Dodatkowo franczyzobiorcy od ponad roku korzystają z dedykowanego im ubezpieczenia – „Polisy na biznes”. Dzięki temu zabezpieczają swój biznes na wypadek ewentualnego niepowodzenia i zakończenia działalności ze stratą - informuje.

CZYTAJ TEŻ: Rząd kupi Żabkę, by stworzyć spożywczy Orlen? "To nierealna wizja"

Żabka rozwija nowe formaty sklepów

- Jednocześnie Żabka, chcąc być coraz bliżej klientów, dociera do nowych miejsc i rozwija formaty sklepów. Przykładem tego jest inwestycja w koncept Żabka Café 2.0, czyli rozszerzona oferta gastronomiczna – zainwestowaliśmy w specjalne wyposażenie, istotnie poszerzyliśmy asortyment na ciepło oraz wprowadziliśmy towarzyszącą temu komunikację - mówi Przemysław Kijewski.

- W lutym został otwarty 8000. sklep w Sierakowie, będący pierwszą Żabką w tej liczącej kilka tysięcy mieszkańców miejscowości. Od kwietnia w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej funkcjonuje Żabka Smart, w której badane są nowe rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorców. Latem natomiast klienci mogli zrobić zakupy w 90 placówkach sezonowych w miejscowościach turystycznych, a nowoczesne mobilne Żabki obsługiwały konsumentów podczas wielu wydarzeń kulturalnych, m.in. na koncertach Męskiego Grania - opowiada.

Ruszyła Żabka Eko Smart

Do portfolio sieci w 2022 roku dołączyła też Żabka Eko Smart, będąca, jak informuje sieć handlowa, laboratorium innowacji ekologicznych wzbogaconych o rozwiązania smart optymalizujące pracę franczyzobiorców. Pierwsza tego typu placówka została otwarta we wrześniu w Poznaniu, druga w listopadzie w Łodzi.

- Pod koniec grudnia zadebiutowaliśmy z unikalnym w skali kraju konceptem. Przy autostradzie A2 uruchomiliśmy dwa jubileuszowe sklepy nr 9000 i 9001 w miejscach odpoczynku dla kierowców, czyli na tzw. MOP-ach. Nasz nowy koncept to miejsce dla podróżnych, gdzie nie tylko można zjeść hot doga czy napić się kawy, ale również skorzystać z szerokiej oferty kanapek, sałatek czy produktów roślinnych - mówi Kijewski.

Żabka stawia na aplikacje mobilne

- Aktualnie Polska boryka się z wysoką inflacją, która bez wątpienia wpływa na poziom nastrojów konsumenckich, a te są na historycznie niskim poziomie. Klienci, w różnego rodzaju badaniach, wskazują, że już poszukują lub będą poszukiwać oszczędności w kategoriach „przyjemnościowych”. Aktualnie branża nie widzi jeszcze wyraźnych spadków w przychodach z tych kategorii, dlatego większość jej przedstawicieli szykuje się na trudny pierwszy kwartał 2023 roku - tłumaczy Przemysław Kijewski.

- Obecnie sieci detaliczne silnie stawiają na rozwój marek własnych oraz na lojalizowanie klientów przy pomocy rozwiązań cyfrowych, stawiając na rozwój funkcjonalności w aplikacjach mobilnych – tak robimy także i my, rozwijając naszą aplikację Żappka, która zapewnia naszym klientom wygodę korzystania z oferowanych przez nas rozwiązań ekosystemu convenience. Stale dodajemy do niej nowe funkcjonalności. W ostatnim czasie uruchomiliśmy subskrypcję na kawę, tzw. Kawonament, a właśnie teraz ruszamy z testem nowej, jaką jest gra Żabu - dodaje.

- W minionym roku ruszyliśmy też z nową kampanią „Uwolnij swój czas”. Pokazujemy w niej naszym klientom, jak towarzysząc im w każdym momencie dnia, upraszczamy ich życie, a tym samym uwalniamy czas. Według badań to właśnie brak wolnego czasu jest dla współczesnych konsumentów barierą w realizowaniu pasji, a często również źródłem stresu - opowiada.

Żabka w 2023 roku: innowacje i rozwój

- W 2023 rok wkroczyliśmy z lekką niepewnością, ale też z poczuciem, że jesteśmy dobrze przygotowani, by zmierzyć się z czekającymi nas wyzwaniami. Żabka nie tylko uważnie obserwuje dynamicznie zmieniające się trendy konsumenckie, ale wdraża także szereg innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają franczyzobiorcom efektywniej prowadzić biznes. W obecnym roku kontynuujemy rozwój naszej sieci, by dzięki bliskości naszych sklepów, a także dopasowanej do oczekiwań i potrzeb ofercie produktów i usług, upraszczać życie klientom oraz podnosić poziom satysfakcji współpracujących z naszą siecią przedsiębiorców - podsumowuje Przemysław Kijewski.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl