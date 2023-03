Grupa Żabka pochwaliła się, że jest w top 25% najlepszych firm na świecie, którym udało się stworzyć jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy, czego potwierdzeniem jest otrzymana nagroda Gallup Exceptional Workplace Award 2023. Grupa Żabka jest pierwszą polską organizacją z taką nagrodą.

Żabka chwali się zdobyciem nagrody Gallup Exceptional Workplace Award 2023/ fot. mat. prasowe

Instytut Gallupa jest światowym i najstarszym instytutem badania opinii społecznej. Przyznanie nagrody poprzedza metaanaliza obejmującą dane dotyczące ponad 2 milionów pracowników zatrudnionych w 276 organizacjach z 54 branż i 96 krajów. To najbardziej kompleksowe badanie miejsca pracy, jakie kiedykolwiek przeprowadzono.

Żabka cieszy się z nagrody

– Rozwój firmy i ekspansja na dużą skalę jest niemożliwa bez zaangażowanych zespołów i silnych liderów, dlatego podnoszenie poziomu zaangażowania pracowników uznajemy za jeden z celów strategicznych Grupy Żabka. Kiedy w 2017 roku tworzyliśmy plan rozwoju firmy na kolejne lata, wiedzieliśmy, że kluczem do jego realizacji jest zbudowanie angażującej kultury organizacyjnej. Nasze działania przynoszą wymierne efekty, czego dowodem jest rozwój firmy w ciągu ostatnich lat. Dziś, otrzymując nagrodę Instytutu Gallupa, możemy również z dumą powiedzieć, że stworzyliśmy jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy na świecie – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Obszar Strategii Personalnej Grupy Żabka.

Czym jest GEWA

Gallup Exceptional Workplace Award (GEWA) jest wyrazem uznania dla najbardziej angażujących miejsc pracy na świecie, w których pracownicy mają poczucie przynależności do firmy, identyfikują się z jej wartościami i misją, dla których praca jest prawdziwą pasją. Laureaci nagrody to organizacje, które tworzą wyjątkowe miejsca pracy, zmieniając się na lepsze. Według danych Gallupa aż 72% osób zatrudnionych w organizacjach nagrodzonych GEWA, to pracownicy zaangażowani, tymczasem średnia światowa sięga zaledwie 21%.

Według najnowszych wyników badania Instytutu Gallupa, Żabka znalazła się wśród TOP 25% firm na świecie z najbardziej angażującą kulturą organizacyjną, osiągając 77 percentyl wśród firm na całym świecie.

Zaangażowanie napędza konkretne wskaźniki biznesowe. Wg Gallupa organizacje, w których zaangażowanie jest wysokie, notują także 41% mniej absencji; 59% mniejszą rotację pracowników oraz o 10% wyższe wskaźniki dotyczące zaangażowania klientów. Poziom zaangażowania wpływa również na bezpieczeństwo pracy. Firmy, w których utrzymuje się on na wysokim poziomie, odnotowują aż 70% mniej zdarzeń związanych z bezpieczeństwem.

Badanie Gallupa jest anonimowe i obejmuje wszystkich pracowników i współpracowników Żabki. Frekwencja w ostatnim badaniu wyniosła rekordowe 92% (wobec średniej dla wszystkich przeprowadzonych przez Gallupa tego typu badań na poziomie 82%).

