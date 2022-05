Żabka: Ukraińcy znaleźli u nas pracę. Pomagają im nasi pracownicy i klienci

Mamy obecnie pod opieką 150 osób z Ukrainy, głównie dzieci i kobiet. Zapewniamy im nocleg i wyżywienie - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich, Żabka Polska.

17-05-2022

Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich, Żabka Polska. Fot. PTWP

Żabka solidaryzuje się z Ukraińcami

- W pełni solidaryzujemy się ze społecznością ukraińską. Wielu obywateli Ukrainy to nasi pracownicy, współpracownicy, ale też i franczyzobiorczynie. Kilkanaście godzin po wybuchu wojny rozpoczęliśmy działania pomocowe. W pierwszym odruchu serca zorganizowaliśmy pomoc humanitarną. Do dzisiejszego dnia wysłaliśmy do Ukrainy ponad 500 ton żywności i artykułów higieny osobistej - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich, Żabka Polska.

- Nie mamy żadnego biznesu w Ukrainie, ale czuliśmy, że chcemy pomagać. W połowie marca wysłaliśmy pierwszy pociąg. Cieszymy się że inne firmy organizują kolejne pociągi. Jest to tylko jeden ze sposobów pomocy. Pomagamy też na miejscu w Polsce naszym pracownikom i współpracownikom. Zadeklarowaliśmy, że jeżeli sprowadzą rodziny, my się nimi zajmiemy. Mamy obecnie pod opieką 150 osób, głównie dzieci i kobiet. Zapewniamy im nocleg i wyżywienie. Opiekujemy się nimi też za co dzień, ponieważ potrzebują oni zarówno pomocy prawnej i psychologicznej jak i wsparcia w wypełnieniu urzędowych formularzy - opowiada.

Żabka uruchomiła wolontariat pracowniczy

- Stworzyliśmy również system wolontariatu pracowniczego - każdy pracownik naszej sieci przez osiem godzin w miesiącu zamiast pracować może nieść pomoc. W ciągu kilku tygodni uruchomiliśmy też nową platformę - praca.zabka.pl. Ukraińcy mają możliwość szukania na niej ofert pracy, które zamieszczają nasi franczyzobiorcy. W ciągu pierwszych kilku tygodni platformę odwiedziło kilkaset tysięcy osób. Wiele Ukraińców już podjęło pracę w naszej firmie - mówi Anna Grabowska.

