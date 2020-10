Żabka uruchamia nową usługę pozwalającą śledzić zamówioną przesyłkę

W 2019 roku Żabka obsłużyła ponad 12 mln paczek. Usługa ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród klientów sklepów sieci, dlatego sieć postanowiła wdrożyć nową funkcjonalność - Żappka Post, która pozwoli sieci na usprawnienie procesu odbioru przesyłek.

By skorzystać z nowej możliwości, należy pobrać najnowszą wersję żappki i uzupełnić w niej aktualny numer telefonu. Od tego momentu użytkownik żappki będzie dostawał w aplikacji powiadomienia o statusie swoich przesyłek wysyłanych do sklepów sieci wraz z informacją, do kiedy może je odebrać.

W aplikacji będzie także można podejrzeć kod, upoważniający do odbioru paczek. Oznacza to, że nie trzeba już będzie przeglądać SMS-ów, by ten numer odnaleźć, co znacznie przyspieszy cały proces. Dodatkowo w aplikacji, na mapie widoczna będzie lokalizacja sklepu, w którym czeka nasza paczka. Po użyciu opcji „nawiguj” zostaniemy poprowadzeni pod wskazany adres Żabki.

Za implementację funkcjonalności Żappka Post i integrację z systemami kurierskimi byli odpowiedzialni partnerzy technologiczni Żabki – Future Mind oraz Point Pack.