Żabka uruchamia pilotażowy sklep na stacji paliw

Żabka uruchomiła swój pierwszy, pilotażowy sklep na stacji paliw Rakieta, zlokalizowanej w miejscowości Krosno k. Mosiny (woj. wielkopolskie).

Data: 15-11-2021, 13:01

Żabka uruchomiła swój pierwszy, pilotażowy sklep na stacji paliw Rakieta. / fot. materiały prasowe

– Uruchomienie pierwszej, pilotażowej Żabki na stacji benzynowej to kolejny krok w kierunku zapewnienia klientom jak największego komfortu zakupów, a franczyzobiorcom unikalnych lokalizacji, generujących dużą liczbę klientów i odpowiednie obroty – powiedział Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

Żabka współpracuje ze stacjami benzynowymi

Stacja, na której Żabka otwiera swój pierwszy sklep w ramach projektu, należy do sieci Rakieta – nowej na rynku sieci kameralnych stacji paliw, oferującej tankowanie tradycyjne i bezobsługowe. Stacje powstają na zagospodarowanych terenach, a ich właścicielem jest firma AFS (Automotive Fuels Services Sp. z o.o.).

– Lokalizacje sklepów to jeden z kluczowych aspektów wpływających na decyzje zakupowe klientów, dlatego nieustannie pracujemy nad tym, by były one jak najefektywniejsze i spełniały ich oczekiwania. Rakieta to stacje bezobsługowe, lokalne, które w naturalny sposób mogą być ofertowo uzupełnione przez Żabki – powiedział Waldemar Lisiewicz, dyrektor ekspansji Żabka Polska.

– Cieszę się na współpracę z Żabką. To duży brand, cieszący się dobrą renomą i gwarantujący lubianą przez klientów ofertę. Jestem pewien, że sklepy Żabka na stacjach Rakieta to będzie strzał w dziesiątkę – skomentował współpracę Jerzy Gąsiorowski, Prezes Automotive Fuels Services.

Sklepy na stacjach benzynowych będą oferowały wybór przekąsek, kanapek, sałatek, dań na ciepło, w tym hot dogów, i gorących napojów. Kierowcy będą mogli zaopatrzyć się tutaj również w wybrane produkty z oferty motoryzacyjnej.