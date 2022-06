Żabka vs studenci z Poznania. O co chodzi w sporze o zielonego hot doga?

Autor: AT

Data: 20-06-2022, 15:28

Studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zarzucają spółce Żabka Polska, że wykorzystała bezprawnie ich pomysł na zielonego hot-doga. Sieć odpiera zarzuty.





Studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zarzucają spółce Żabka Polska, że wykorzystała bezprawnie ich pomysł na zielonego hot-doga. fot. mat. pras./shutterstock

Żabka i studenci w sporze o hot doga

Sprawa zaczęła się pod koniec 2019 roku. Wtedy to Żabka we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (reprezentowanym przez spółkę celową SCUEP) ogłosił konkurs dla studentów „Kreatorzy Produktu”. Żabka wyłaniała w ten sposób najlepsze pomysły na produkty, które trafiłyby do sprzedaży w jej sklepach na wyłączność.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Helena Dwernicka i jej zespół do konkursu „Kreatorzy Produktu” zgłosili pomysł „Kumkacza”, który potem zmienili na zielonego hot-doga na wynos - „Żapnapkę”.

Co zarzucają Żabce studenci z Poznania?

Mimo pozytywnych ocen na finale, koncept Żapnapki nie zajął żadnego z miejsc na podium - piszą wirtualnemedia.pl. Jakież było zdziwienie studentów, kiedy 25 czerwca 2020 roku Żabka zaczęła kampanię promocyjną nowości - zielonego hot-doga „Willy Zielonka”. Podobieństwo produkty do ich Żapnapki według studentów obejmuje kształt, sposób podania i skład. Żabka zaprzecza, że Willy Zielonka była inspirowana studencką Żapnapką.

Żabka odpowiada na zarzuty studentów

Żabka Polska ocenia, że w artykule, który pojawił się na portalu Wirtualne Media nie wybrzmiały "istotne fakty, zmieniające optykę czytelników na roszczenia kierowane wobec firmy przez grupę studentów, biorących udział w programie „Kreatorzy Produktów”.

- Pragniemy podkreślić, że Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie zainicjowanej przez studentów już w 2020 roku wyraźnie wskazał w uzasadnieniu wydanego postanowienia, że ich żądania nie mają podstaw prawnych. Sąd podkreślił, że przedstawione przez studentów pomysły nie miały charakteru utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nadto Sąd wyraźnie przychylił się do stanowiska Spółki, iż pomysł studentów oraz produkt wprowadzony na rynek przez Żabka Polska są tak istotnie odmienne, że nie może być mowy o naruszeniu praw studentów - czytamy w oświadczeniu przesłanym przez sieć.

Czym różni się Żapnapka od Willy Zielonki z Żabki?

Żapnapka miałaby składać się z bułki o brązowej skórce, zielonym miękiszu z dodatkiem szpinaku, w której znajduje się miks sałat, sos oraz panierowany kawałek kurczaka, natomiast Willy Zielonka to hot-dog z pojedynczą parówką, w zielonej bułce z dodatkiem szpinaku oraz sosem z zielonych pomidorów - informuje Żabka.

- Pragniemy podkreślić, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby w sposób transparentny wyjaśnić tę sprawę i w pełnej otwartości przedstawiliśmy jej wyniki studentom. Należy ubolewać, że projekt mający wspierać nowe pomysły produktowe, został wykorzystany w nieetyczny sposób. Stawianie naszej firmy w niekorzystnym świetle za pośrednictwem mediów, prezentując głównie stanowisko studentów i zamieszczając stanowisko Żabki na samym końcu, wobec oczywistych dowodów przeczących oskarżeniom, jest dla naszej firmy bardzo krzywdzące - oceniła sieć.