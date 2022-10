Tuż przed wdrożeniem nowej strategii marketingowej Grupa Żabka zorganizowała konferencję, na której przedstawiła nowości, jakie szykuje dla klientów. Jedną z nich są promocje i sugerowane oferty w "strefie palacza" i "strefie alkoholowej", kierowane do tzw. heavy userów.

W jaki sposób udało się Żabce zrobić to mimo zakazu reklamowania mocnych alkoholi i papierosów oraz na czym będzie polegać ich promowanie mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Aby dostać się do stref należy oczywiście potwierdzić wiek, kupić produkty i zaakceptować regulamin ofert specjalnych, tym samym wyrazić zgodę na ich wyświetlanie w aplikacji. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem i regulacjami. Nie dostarczamy tych kategorii do domu, klienci muszą najpierw sami udać się do sklepu, żeby kupić produkty osobiście

- mówi dyrektor zarządzający Żabki