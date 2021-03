Żabka: Większość franczyzobiorców w sieci to kobiety

W Polsce kobiety stanowią niemal 30 proc. osób pracujących na własny rachunek. 62 proc. spośród wszystkich franczyzobiorców sieci Żabka to także kobiety. Panie przeważają najmocniej w grupie wiekowej 28-37 lat, co czwarta franczyzobiorczyni ma od 38 do 47 lat.

Wśród osób, które zgłaszają się do sieci i chciałaby poprowadzić z nią swój sklep Żabka, są zarówno kobiety posiadające doświadczenie w handlu – pracowały m.in. jako sprzedawczynie w sklepach innych sieci handlowych, ale także panie, które z branżą nie miały nigdy nic wspólnego. Są też i panie jeszcze w trakcie czy tuż po studiach. Co ważne, charakteryzują je jednak pewne predyspozycje, które są niezwykle cenne w prowadzeniu firmy w handlu w ramach franczyzy.

– Niezwykle istotna jest przedsiębiorcza postawa, pracowitość i motywacja do bycia na swoim. Należy mieć jednocześnie świadomość, że w początkowym okresie konieczny jest wzmożony wysiłek i zaangażowanie – tak jak w przypadku zakładania każdej innej działalności gospodarczej – zaznacza Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

Sieć Żabka liczy obecnie w całej Polsce ponad 5600 franczyzobiorców. W 2020 r. przystąpiło do niej więcej kobiet niż mężczyzn. Nowo przystępującym przedsiębiorcom sieć gwarantuje przychód podstawowy w wysokości 16 tys. zł miesięcznie przez pierwszy rok działalności. Przy tym wkład własny wynosi jedynie 5 tys. zł i przeznaczany jest m.in. na zakup kasy fiskalnej czy opłacenie koncesji. Dodatkowo zapewnia franczyzobiorcom w pełni wyposażony i zatowarowany sklep, liczne szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnego biznesu i wsparcie niemal w każdym obszarze funkcjonowania. Dzięki dostępowi do platformy e-learningowej podczas całego okresu trwania współpracy sieć umożliwia prowadzącym sklepy dostęp do szkoleń zwiększających ich kompetencje, m.in. z zakresu podatków, IT, rekrutacji pracowników. Z kolei dzięki nowoczesnej aplikacja Cyberstor przedsiębiorcy, z poziomu smartfona, mogą na bieżąco kontrolować wyniki swojego sklepu, sprawdzać obroty z danego dnia, średnią wartość koszyka oraz zarządzać wszystkimi obszarami pracy. Dodatkowo są na bieżąco informowani o godzinie dostawy do sklepu.

