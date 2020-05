Żabka wprowadza nowe zasady odbioru przesyłek

– Odbiór paczek w naszych placówkach jest bardzo chętnie wybieraną opcją przez konsumentów, dlatego zależało nam na uproszczeniu tej procedury w sposób, w którym klient nie będzie musiał dotykać terminalu płatniczego. Od teraz we wszystkich sklepach sieci to kasjer wprowadzi na kasie kod, jaki klient otrzymał smsem – wystarczy, że przekaże go sprzedawcy. Chcemy nadal dawać możliwość realizacji usług dodatkowych klientom w naszych punktach, ale z zachowaniem wzmożonych zasad bezpieczeństwa w tym trudnym dla wszystkich czasie – mówi Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług w firmie Żabka Polska.

Konsumenci mogą odbierać przesyłki w jednym z ponad 6100 sklepów sieci – we wszystkich został wprowadzony nowy system wpisywania kodu, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo klientów i sprzedawców. Każdy klient nadal ma pełny wgląd w proces odbioru swojej paczki, a kod jest jednorazowy i unikatowy dla odbiorcy. Przekazanie sprzedawcy ciągu cyfr autoryzującego odbiór przesyłki jest całkowicie wolne od ryzyka, ponieważ przesyłka zostanie natychmiast przekazana klientowi. Sieć jednocześnie zachęca, aby w związku z epidemią koronawirusa, łączyć odebranie paczki i wizytę w sklepie z zakupami najpotrzebniejszych produktów, tak aby ograniczyć konieczność ponownego wychodzenia z domu.

