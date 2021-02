Żabka wspiera szpitale z Wielkopolski i Dolnego Śląska

- W obliczu pandemii jasne stało się dla nas, że priorytetem jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa naszym franczyzobiorcom, ich pracownikom oraz klientom sklepów Żabka, ale także bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich. Jesteśmy przekonani, że warunkiem niezbędnym do skutecznego zmierzenia się z obecną nadzwyczajną sytuacją jest wspólne działanie. Dlatego Żabka od niemal roku aktywnie angażuje się w pomoc na rzecz walki z pandemią. Do tej pory na ten cel przeznaczyliśmy ponad 11 mln zł. W początkowym etapie realizowaliśmy duże projekty pomocowe, mające na celu wsparcie państwowej służby zdrowia, w drugim etapie – skupiliśmy się na działaniach lokalnych. Pandemia trwa, więc i my nieprzerwanie wspieramy szpitale i instytucje będące na pierwszej linii walki z koronawirusem – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu firmy Żabka Polska.

Szpital Specjalistyczny im. Staszica w Pile oraz Bystrzyckie Centrum Zdrowia otrzymały od Żabki wsparcie finansowe w wysokości 20 tys. zł dla każdej placówki. Do dyspozycji personelu medycznego zatrudnionego w obu placówkach trafiło także po 2400 butelek wody mineralnej OD NOWA. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie otrzymał od sieci 5000 sztuk maseczek ochronnych, 50 000 sztuk rękawiczek jednorazowych oraz 4 800 butelek wody mineralnej OD NOWA. Z kolei dla Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego na Polnej w Poznaniu sieć zakupiła 300 testów w kierunku SARS-COV-2.

Z ponad 11 mln zł, które od początku pandemii Żabka przeznaczyła na walkę z koronawirusem, zakupiono m.in. nowoczesny kontenerowy tomograf komputerowy dla szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, 100 najwyższej klasy wielofunkcyjnych, mobilnych ultrasonografów, respirator, testy w kierunku SARS-CoV-2. Żabka wsparła finansowo prace nad portalem www.wsparciedlaszpitala.pl, przekazała także szpitalom i innym placówkom medycznym środki higieniczne oraz produkty spożywcze dla pracowników służby zdrowia. W sumie pomoc od Żabki trafiła do ponad 200 instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią. Są wśród nich szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki Sanepidu oraz fundacje wspierające osoby chore i potrzebujące.

Sieć zadbała także o to, by każdy klient przy okazji zakupów w jej sklepach mógł zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej. W stałej ofercie Żabki są żele i płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, chusteczki do dezynfekcji, chusteczki antybakteryjne oraz jednorazowe maseczki.

