Żabka wycofa kontrowersyjną promocję. Resort zdrowia zagroził prokuraturą i UOKiK

Autor: PAP

Data: 09-05-2023, 13:48

- Jesteśmy zobligowani skierować sprawę do prokuratury i UOKiK – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do promocji w sklepach Żabka. Firma poinformowała, że wycofuje oferty.

Żabka wycofa kontrowersyjną promocję "Hot dog za 1 zł przy zakupie papierosów"; fot. shutterstock.com