Żabka wycofała jedną ze swoich kanapek. Powodem groźna bakteria

Autor: oprac. AW

Data: 01-08-2022, 18:17

- W związku z informacją otrzymaną od dostawcy, dotyczącą możliwości wystąpienia bakterii Listeria Monocytogenes w produkcie: 12009349 BAGIETKA GRILLOWA TOMCIO PALUCH 230G, jesteśmy zobligowani do wycofania wyżej wymienionego asortymentu, oznakowanego kodem EAN 8586015136252 i terminami przydatności do spożycia: 29.07.2022, 31.07.2022, 01.08.2022 - podała sieć Żabka.

Żabka wycofała jedną ze swoich kanapek. Powodem groźna bakteria; fot. shutterstock

Żabka wycofuje kanapkę

Żabka ostrzega przed jedną ze swoich kanapek. Chodzi o bagietkę grillową Tomcio Paluch. Dostawca produktów poinformował sieć o możliwości wystąpienia bakterii Listeria Monocytogenes.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wycofany produkt to 12009349 Bagietka Grillowa Tomcio Paluch 230G. Produkt oznakowany jest kodem EAN 8586015136252. Terminy przydatności do spożycia to: 29.07.2022, 31.07.2022, 01.08.2022.

- Apelujemy do wszystkich Klientów, którzy zakupili powyższe produkty o ich niespożywanie i wyrzucenie lub zwrócenie zakupionego towaru. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia konsumenta - ostrzega sieć.

Zwrotu należy dokonać w sklepie Żabka, w którym dokonano zakupu. Za przyniesiony produkt klienci otrzymają zwrot pieniędzy w kwocie ceny zakupu.