Żabka wycofuje plastikowe torby

Żabka wraz z klientami zredukuje zużycie plastiku aż o 1000 ton rocznie

Tylko do 1 na 20 zrobionych w Żabce zakupów klienci dokupują torbę

Statystyczny Polak używa rocznie średnio ok. 490 toreb z tworzywa sztucznego

W ten sposób Żabka wraz z klientami zredukuje zużycie plastiku aż o 1000 ton rocznie. Żabka chce budować wśród klientów pozytywne nawyki proekologiczne, dlatego promuje odpowiedzialne zakupy i zachęca do przychodzenia z własnymi torbami.

– Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Obsługując dziennie ok. 2,5 mln klientów mamy świadomość naszej roli wobec ograniczania plastiku w naszej sieci i zachęcania klientów do dokonywania świadomych wyborów, dobrych dla naszej planety. Dlatego zdecydowaliśmy się na wycofanie zbędnych materiałów z tworzyw sztucznych i zastąpiliśmy je biodegradowalnymi odpowiednikami – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu, CEO Grupy Żabka.

Żabka to sieć małych i wygodnych sklepów. Jej klienci zwykle robią niewielkie zakupy, ale często. Tylko do 1 na 20 zrobionych w Żabce zakupów klienci dokupują torbę. Pozostałe 95% używa własnej torby lub po prostu spożywa zakupione produkty zaraz po wyjściu ze sklepu. Eliminując ze sklepów zbędne, jednorazowe materiały z plastiku, Żabka wraz z klientami zredukuje zużycie plastiku, aż o 1000 ton rocznie. To kolejny krok wykonany przez firmę, który ma na celu wsparcie środowiska i rozwijanie koncepcji małych wielkich kroków, które mają wpływ na otoczenie.

Dane wskazują jednak, że w Polsce nadużywa się toreb plastikowych – statystyczny Polak używa rocznie średnio ok. 490 toreb z tworzywa sztucznego. Z kolei materiały papierowe nie zaśmiecają otoczenia, są całkowicie biodegradowalne, ich rozkład następuje w ciągu kilku tygodni, a nie w ok. 400 lat jak w przypadku tworzywa sztucznego. Do tego papier użyty do produkcji dostępnych w sieci Żabka toreb pochodzi z odnawialnych źródeł i jest oznaczony certyfikatem FSC, który jest gwarancją odpowiedzialnej gospodarki leśnej. W praktyce oznacza to, że producenci stosują najnowsze technologie, minimalizując ilość zużytej w czasie produkcji wody, a każde ścięte drzewo wymaga nasadzenia przynajmniej jednego nowego.

Redukcja plastiku to jedno z najważniejszych działań odpowiedzialności społecznej Żabki w obszarze ekologii. Dlatego Żabka przykłada dużą wagę do tego, by opakowania jej produktów marek własnych powstawały z produktów przyjaznych środowisku. Jako pierwsza sieć handlowa wprowadziła w swoich markach własnych – Foodini, Wycisk, S! i OD NOWA – butelki pochodzące w 100% z recyklingu (tzw. rPET). Zrezygnowała także z dodawania do dań gotowych plastikowych sztućców czy słomek. Systematycznie wprowadza również na opakowaniach produktów marki własnej oznaczenia informujące, jak właściwie segregować zużyte opakowania.